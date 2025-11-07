La Exposición Canina y Felina y el Salón de la Mascota traen elegancia y diversión Los amantes de los animales tienen este sábado y el domingo una cita en Ifepa, donde más de 1.200 ejemplares de perros y gatos participan en un amplio programa de actividades

Un perro participa en una de las pruebas de la Exposición Canina ante la atenta mirada del público.

EFQ Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:33 Compartir

Este fin de semana se celebra en Ifepa-Torre Pacheco una nueva edición de la Exposición Internacional Canina y Felina, junto con el Salón de la Mascota, que organiza el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia junto con la Sociedad Canina de Murcia, y ASFE-Asociación Felina de España, respectivamente. La inauguración oficial tendrá lugar este sábado, a las 11.00 horas, y será presidida por el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera de la Comunidad Autónoma, Juan Pedro Vera Martínez, acompañado por el presidente de Ifepa, Pedro Ángel Roca, y el director general de la Institución Ferial, Antonio Miras. También estarán los presidentes de la Sociedad Canina de Murcia, Alfonso Castells, y de ASFE-Asociación Felina Española, Luis Calvo.

La Exposición Canina es una de las favoritas del público y, además, un referente a nivel nacional e internacional. Su importancia viene dada no solo por el número y la calidad de los ejemplares inscritos en el Concurso de Belleza, que son la mayoría campeones de raza procedentes de varios puntos del país y del extranjero, sino también por el prestigioso cartel de jueces internacionales, algunos 'all rounder' muy reconocidos a nivel mundial que juzgan todas las razas. Este año participan alrededor de 1.200 ejemplares, más unos 150 que lo hacen en las Monográficas de Raza. En suma, vienen desde once países diferentes.

Más información Qué. Exposición Internacional Canina y Felina, y Salón de la Mascota.

Horario. Este sábado, de 9.00 a 20.00 horas, y el domingo, de 9.00 a 18.00 horas, de manera ininterrumpida.

Dónde. Ifepa.

Más información y entradas en www.ifepa.es/canina

Por segundo año consecutivo, en colaboración con ASFE-Asociación Felina Española y Fife, Federación Internacional Felina, se celebra una nueva edición de la Exhibición Internacional Felina, en la que participan 126 ejemplares, de diferentes razas, procedentes de España, Portugal, Suecia y Dinamarca.

Por su lado, el Salón de la Mascota dispone de una amplia zona comercial con alrededor de 50 empresas relacionadas con el sector: complementos y accesorios, nutrición, clínicas y residencias veterinarias, protectoras, fotografía, seguros, cuidado animal etc.

Además de la Prueba Nacional de Agility, que es otra de las grandes novedades de este año y que desde este sábado reunirá a profesionales de esta disciplina de toda España, el Salón de la Mascota ofrecerá un intenso programa de exhibiciones de adiestramiento, seguridad, rescate y habilidades caninas, en el que participarán importantes centros caninos como la Asociación Española del Perro de Agua Español, que viene desde Ubrique-Cádiz; el Grupo Ratonero Bodeguero Andaluz, de Caravaca y otros puntos de Andalucía; el centro Canino Parras de Cartagena; y la recientemente creada Unidad Canina de los Bomberos de Murcia.

Una de las actividades más atractivas para los visitantes es el Concurso Mascotada, en el que pueden participar con su mascota y obtener premios a la más simpática, más obediente, más 'fashion' o más imponente. Este concurso está patrocinado por la marca Natura Diet, que es también el principal patrocinador del certamen.

No faltarán las actividades solidarias que promueven las protectoras, y que ayudan a encontrar un hogar a muchos perros y gatos que se encuentran en situación de abandono. En relación a ello, se abrirá de nuevo la 'gatuniteca' y se realizará una pasarela pro-adopción, en colaboración con las distintas protectoras que participan. Esta pasarela está patrocinada por Tiendanimal, que también es uno de los patrocinadores de la exposición. Este año hay también una 'galgoteca', de la mano de Galgos del Sol, en la que se podrá aprender todo lo relacionado con este noble animal.

Cruz Roja Juventud, presente en la feria, realizará varios talleres dirigidos a niños, en los que podrán dibujar, escribir relatos y elaborar su propia chapa, todo enfocado al bienestar animal.

También habrá un programa de charlas, en las que se hablará sobre la raza schnauzer, sobre cómo educar a tu perro sin enfados ni caos, y sobre los cuidados del poni. A todo ello, se suma un curso sobre 'handler' infantil.