El presunto agresor asiste, por videoconferencia, al juicio en el que declaró la víctima. J. M. Rodríguez / AGM

Detenido en Francia el acusado de la brutal agresión a un vecino en Torre Pacheco

El joven se saltó la orden de prohibición de salida de España y ha sido devuelto en la frontera

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:43

La policía francesa ha detenido a uno de los implicados en la brutal agresión al vecino de Torre Pacheco que derivó en varios días de altercados el pasado mes de julio. El joven marroquí, que había quedado en libertad provisional tras ser detenido en España por la paliza, debía presentarse semanalmente ante el juzgado en San Sebastián, pero se saltó la orden de prohibición de salida del país y ha sido devuelto en la frontera.

Según confirmaron fuentes policiales, este joven fue arrestado en Francia y puesto a disposición de agentes de la Policía Nacional en el puesto fronterizo con el país galo. Acto seguido, pasó a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad.

Se trata de un marroquí de 20 años arrestado a mediados de julio en Rentería (Guipúzcoa) por su relación con la agresión a un vecino de 68 años en Torre Pacheco a la que siguieron varios días de disturbios de carácter racista contra la población inmigrante. Otros dos jóvenes fueron detenidos por la agresión.

