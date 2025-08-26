La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El alcalde de Torre Pacheco (c) escucha las explicaciones sobre las piezas por parte de Mariano López y María Haber, de espaldas. AYTO.

La campaña en la sima de Las Palomas de Torre Pacheco se limita al inventario por problemas con el andamio

El Ayuntamiento espera recabar la autorización de los propietarios para realizar la reforma y seguir con la excavación el próximo año

S. S.

Martes, 26 de agosto 2025, 00:27

La campaña en la Sima de Las Palomas del Cabezo Gordo de Torre Pacheco ha consistido este año en labores de inventario. El trabajo de ... campo, es decir, la excavación en el propio yacimiento en busca de restos fósiles humanos o animales en esta cavidad artificial, cuyo valor paleontológico se descubrió en 1991, no ha podido llevarse a cabo por los problemas derivados de la reforma del andamio que se ha utilizado en los últimos años dentro de la propia sima.

