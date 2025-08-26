La campaña en la sima de Las Palomas de Torre Pacheco se limita al inventario por problemas con el andamio

La campaña en la Sima de Las Palomas del Cabezo Gordo de Torre Pacheco ha consistido este año en labores de inventario. El trabajo de ... campo, es decir, la excavación en el propio yacimiento en busca de restos fósiles humanos o animales en esta cavidad artificial, cuyo valor paleontológico se descubrió en 1991, no ha podido llevarse a cabo por los problemas derivados de la reforma del andamio que se ha utilizado en los últimos años dentro de la propia sima.

El director de las excavaciones, Michael Walker, explicó a este periódico que la compañía de seguros que se contrata todos los años para cubrir posibles incidencias durante las excavaciones, supeditó la suscripción de la póliza a una reforma en «determinados elementos de seguridad» de la citada estructura. Como el monte Cabezo Gordo de Torre Pacheco, donde en la cara opuesta a la Sima de las Palomas se explota una cantera de áridos y otra de mármol, es copropiedad de varios miembros de una misma familia de la zona, el Ayuntamiento «no pudo reunir la pertinente autorización con la firma de todos ellos».

Ampliar Estructura del andamio instalado en la sima de Las Palomas. Ayto.

Ese documento con estas rúbricas resultaba imprescindible, «desde el punto de vista administrativo», para que la Comunidad Autónoma, que financia las excavaciones, «pudiera acometer la reforma del andamio sobre una propiedad privada». Esta situación, no haber podido recabar las firmas para llevar a cabo la campaña 2025, «no es del gusto de nadie», admitió Walker, quien al tiempo expresó su deseo de que «el Ayuntamiento pueda acceder a todas las rúbricas que faltan para poder excavar el verano próximo».

Fuentes del gobierno local de Torre Pacheco indicaron a LA VERDAD que, durante la tramitación del expediente en primavera, el Consistorio «estuvo detrás» de todos los copropietarios necesarios para la autorización, pero, finalmente, «no se pudo localizar a todos». En esa tarea siguen, aseguraron las mismas fuentes, «para intentar tener todas las firmas antes de final de año».

Por el contrario, el Grupo Municipal Independiente, por boca de su portavoz, Antonio León, considera que «esta situación inédita» desde que se descubrió la sima en 1991, cuya excavación solo se paralizó el verano de 2020 durante la pandemia, «se debe a la ineficacia» de un equipo de gobierno local «al que se le echó el tiempo encima por falta de previsión».

Réplicas en 3D

De las labores de inventario este verano, destacan las réplicas en 3D que se han obtenido de fósiles e industria lítica hallados en campañas anteriores. El alcalde, Pedro Ángel Roca, visitó este fin de semana el laboratorio de Investigaciones Arqueológicas y Paleoantropológicas de la Sima de las Palomas-Cabezo Gordo, ubicado en el Centro Integral de Seguridad de Torre Pacheco. Walker excusó su asistencia a esa visita por motivos estrictamente particulares.

El codirector de las excavaciones, Mariano López, destacó que esta labor de catalogación viene bien porque «son muchos restos hallados y es imposible hacerlo durante el periodo de trabajo de campo». El primer edil adelantó que las réplicas «podrán exponerse en breve, para que los ciudadanos puedan disfrutar durante todo el año de los restos de nuestros antepasados y conocer más de cerca nuestros orígenes».

En el contexto paleontológico, la sima fue a lo largo de miles de años un depósito de restos de comida asada de los neandertales, lo que explica la gran cantidad de huesos de animales que se han ido encontrando en todas las campañas, de rinocerontes, aves y pequeños mamíferos. Los hallazgos ponen de manifiesto la existencia de población del hombre de Neandertal en la zona de hace 100.000 años. En los estratos superiores del foso, se hallaron en 2003 los esqueletos de dos adultos y un joven de hace unos 50.000 años.