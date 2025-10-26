La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vista aérea del dispositivo de búsqueda, este domingo. 112

Buscan a un anciano desaparecido en Torre Pacheco

El hombre salió a pasear el sábado por la tarde y no regresó a su casa, en la pedanía de San Cayetano

LA VERDAD

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:20

Comenta

Los servicios de emergencia continuaron este domingo las labores de búsqueda de un hombre de 81 años desaparecido desde la tarde del sábado en la pedanía de San Cayetano, en el municipio de Torre Pacheco.

A las 21.23 horas del sábado, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada solicitando ayuda para localizar al vecino, que había salido a pasear sobre las 17 horas y no había regresado a su domicilio. El hombre no llevaba consigo ni cartera ni teléfono móvil.

Tras varias horas de búsqueda por parte de familiares y vecinos sin resultados, se alertó a los servicios de emergencia. La familia manifestó su preocupación, ya que el hombre suele regresar a casa en torno a las 19.30 horas.

Desde el momento del aviso se activó un operativo de búsqueda en el que participan efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Torre Pacheco.

Desde primera hora de este domingo se incorporaron al dispositivo bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias que rastrean la zona, incluido el canal del Trasvase Tajo-Segura próximo.

