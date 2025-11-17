El Ayuntamiento de Torre Pacheco se lanza a restaurar el archivo gráfico con donaciones vecinales

Durante el ciberataque que sufrió el sistema informático municipal de Torre Pacheco en la madrugada del Viernes Santo de 2024, las copias de seguridad de ... la mayoría de servidores evitaron el caos de la gestión municipal. Hubo que limpiar todo rastro de los virus y volver a instalar 'software' y programas. El trabajo duró semanas y la situación fue progresivamente volviendo a la normalidad. Pero no fue el caso de una gran parte del fondo gráfico del archivo municipal, del que no se creaban copias en el servidor alojado. El resultado fue la pérdida de alrededor de 10.000 fotos, folletos, programas de mano y revistas municipales digitalizadas desde 2004 a 2024.

Veinte años de trabajo perdido de la archivera municipal Carmen María Alcaraz. Algo de lo que ella misma admite, «ha costado mucho recomponerse emocionalmente». El fondo incluía una mínima parte de fotos y documentos del propio archivo municipal -y por lo tanto se conservan en papel- pero sobre todo, donaciones de los vecinos para su digitalización «que abarcaban el último tercio del siglo XIX hasta los años setenta y ochenta del siglo XX». Todo un caleidoscopio de la vida pachequera durante una centuria «en la que había de todo, instantáneas cotidianas de gente por la calle Mayor, retratos anónimos y de personalidades, eventos familiares, actos municipales y deportivos y un largo etcétera», indicó la archivera.

Imagen de una pareja en su enlace nupcial recibida en el Archivo.

«Una vez pasado el duelo», reconoció Alcaraz, es hora de ponerse de nuevo manos a la obra. Será casi imposible recuperar todo el acervo gráfico que se construyó, «pero viendo las cosas con optimismo y en términos de oportunidad, confiamos en volver a tener mucho de lo que había y nuevos documentos que enriquezcan la colección, con la colaboración de los vecinos». Así, el Ayuntamiento ha puesto en marcha oficialmente la campaña de recogida de imágenes antiguas denominada 'Álbum familiar de Torre Pacheco'. «Merece la pena y lo afrontamos con mucha ilusión», dijo el alcalde, Pedro Ángel Roca, durante su presentación, que contó con la presencia de varios ediles de la corporación.

El concejal de Cultura, Javier Plaza, señaló que el Archivo Municipal se acercará a todas las pedanías a recoger las fotografías, «para evitar desplazamientos de los vecinos, estableciendo un calendario». La primera etapa será el 29 de noviembre en el núcleo de La Hortichuela. De igual forma, cualquier vecino que lo desee podrá llevar sus imágenes o documentos al propio Ayuntamiento para su digitalización.

Carmen María Alcaraz explicó el proceso de digitalización de fotografías, documentos gráficos y sonoros con el que se formará el nuevo fondo, «todo ello con el máximo cuidado en el proceso de escaneado o registro». El alcalde lamentó «la gran pérdida sufrida por el archivo» tras el ataque informático, que también hizo desaparecer el fondo sonoro de la emisora municipal Radio Torre Pacheco, y animó a todos los vecinos a colaborar con esta iniciativa «que permitirá dejar un importante legado a las futuras generaciones».

Y un anuncio importante: el disco que guarde los archivos será copiado regularmente para evitar que se repita la historia.