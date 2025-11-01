El Ayuntamiento de Torre Pacheco compensará en enero los cortes de agua El Pleno exige a la Mancomunidad «resarcir» a familias, empresas y al propio Consistorio por los gastos extra tras la dana

No es la primera vez que en los últimos diez años la mayoría de los núcleos urbanos y rurales que ocupan los 189 kilómetros cuadrados de Torre Pacheco se ven afectados por problemas con el agua potable tras un episodio de lluvias intensas. Pero la dana Alice, entre el 9 y el 11 de octubre, fue la más perjudicial porque impidió a la mayoría de los vecinos de las pedanías y barrios del centro y norte del término municipal utilizar el agua del grifo para beber y cocinar durante 15 días.

Por ese motivo, el Ayuntamiento quiere ser sensible en esta «complicada» situación, tal y como admitió el alcalde, Pedro Ángel Roca. Por eso, el Pleno municipal, en una moción conjunta de los grupos Popular, Independiente y Socialista, aprobó «disminuir de forma proporcional en el recibo, a vecinos y empresas, los días de interrupción del suministro de agua potable». Esta compensación llegará en la cuota de enero, que incluye la prestación del servicio y los consumos de octubre, noviembre y diciembre de 2025. Vox defendió su propia iniciativa a raíz de los efectos de la dana, pero en cualquier caso, su portavoz, José Francisco Garre, expresó que «nunca irán de la mano con el PSOE en el asunto que sea».

En cualquier caso, y aunque la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha confirmado que no cobrará a los municipios afectados los días que el agua no fue potable, el primer edil recordó que la gestión del servicio está «concesionada» a Hidrogea, por lo que cualquier modificación del recibo «tendrá que ser acordada» con la compañía.

Obras «atrasadas»

El resto de puntos de la moción aprobada se refieren a las obras «para acabar con las inundaciones», que dependen de la Comunidad Autónoma y el Gobierno central, «y que estando comprometidas, llevan años de retraso», aseguró el portavoz del Partido Independendiente (PI), Antonio León. El documento que sirve de base a la iniciativa «para exigir su ejecución«, fue elaborado por el propio grupo. En el informe se dice que una infraestructura «modernizada» de distribución del agua potable, «anillada e interconectada con las distintas conducciones» habría podido compensar la pérdida de funcionamiento.

Sobre las escorrentías que llegan a los núcleos de población, el PI afirma que la CHS, debería revisar la acción urbanística, la actividad agrícola, las obras públicas y la impermeabilización de terrenos, «que alteran los cursos naturales del agua». En concreto, menciona el deslinde la rambla de La Maraña, que avanza «muy lentamente» y sobre cuyo cauce «sería necesario construir varios puentes».

