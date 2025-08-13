La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tres operarios, durante las obras de renovación del asfaltado en la avenida Adolfo Suárez. LV

La ampliación de la avenida Adolfo Suárez de Torre Pacheco mejorará los accesos a Ifepa

El Ayuntamiento destina 277.000 euros a una vía llamada a convertirse en la circunvalación sur de la localidad, que facilitará la entrada a firmas agrícolas

S. S.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:24

El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha puesto en marcha una actuación que contribuirá a aliviar el tráfico en las principales calles del núcleo urbano y ... que «está llamada a ser la variante sur de la localidad, para disuadir tráfico del centro y permitir el acceso rápido a diferentes empresas agrícolas y al recinto ferial de Ifepa». Así lo ha destacado al alcalde, Ángel Roca, ante las obras de reforma y ampliación de la avenida Adolfo Suárez, que tiene una longitud de 1,2 kilómetros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  2. 2 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  5. 5 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  6. 6

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia
  7. 7

    El Muelas acusa a Francisco del crimen de Cabezo de Torres: «Lo degolló y me dijo que lo descuartizara; no lo hice»
  8. 8 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  9. 9 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  10. 10 El ministro prevé que la línea de tren Murcia-Almería esté operativa en 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La ampliación de la avenida Adolfo Suárez de Torre Pacheco mejorará los accesos a Ifepa

La ampliación de la avenida Adolfo Suárez de Torre Pacheco mejorará los accesos a Ifepa