La ampliación de la avenida Adolfo Suárez de Torre Pacheco mejorará los accesos a Ifepa

El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha puesto en marcha una actuación que contribuirá a aliviar el tráfico en las principales calles del núcleo urbano y ... que «está llamada a ser la variante sur de la localidad, para disuadir tráfico del centro y permitir el acceso rápido a diferentes empresas agrícolas y al recinto ferial de Ifepa». Así lo ha destacado al alcalde, Ángel Roca, ante las obras de reforma y ampliación de la avenida Adolfo Suárez, que tiene una longitud de 1,2 kilómetros.

Constituye una vía principal que atraviesa el perímetro sur de la localidad y conecta diferentes zonas del municipio. De momento, con una inversión de 277.000 euros, el Consistorio acomete la primera fase de la actuación en 637 metros de longitud, un tramo comprendido entre las intersecciones con la avenida de Fontes y la calle Cobre.

Los trabajos consisten en el reasfaltado, la dotación de nueva señalización vertical y horizontal y la construcción de un carril mixto para peatones y ciclistas, «que permitirá la circulación de ambos usuarios de forma segura y ordenada», añadió el primer edil en una visita a las obras. El proyecto también incluye la nivelación de las tapas de saneamiento y la instalación de resaltos (reductores de velocidad), para «pacificar el tráfico».

El reasfaltado, que concluirá este mes de agosto, se ejecutará gracias al Plan de Obras y Servicios 2024-2025 de la Comunidad Autónoma en Torre Pacheco. El proyecto recoge la colocación de otra veintena de reductores de velocidad en calles de todo el municipio. Para acometer la segunda fase y última de arreglo de la avenida, Roca anunció que ya está en trámite «una solicitud de subvención» a la Comunidad para que se lleve a cabo «a la mayor brevedad hasta la redonda de La Hita».

La mejora de la variante sur forma parte del Plan de Obras y Servicios 2024-2025, con un presupuesto global de 763.803 euros, el 97% aportado por la Administración regional. Otras actuaciones en marcha son la rehabilitación del parque de Los Pinos de Dolores de Pacheco, la adecuación del parque de La Loma de Roldán, el acondicionamiento del jardín Maestro Ginés Ros, la remodelación de un tramo de la calle El Olivar de Balsicas y la mejora de las instalaciones del pabellón deportivo de El Jimenado. Las obras consisten en la renovación del suelo, de las paredes laterales y del graderío, así como en la instalación de nuevas canastas de baloncesto portátiles y una red de voleibol. Costará 123.000 euros. El concejal de Deportes, Pedro Baró, aseguró que las inversiones en su departamento cuando acabe el año serán de tres millones de euros.

Otros proyectos son la instalación eléctrica en la cafetería de la Casa de la Radio; la reforma del alumbrado en el colegio público Nuestra Señora de los Dolores, en Dolores de Pacheco; y la mejora de accesibilidad del centro cívico de Torre Pacheco.