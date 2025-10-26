Una tormenta descarga casi 30 litros por metro cuadrado en la costa de Lorca Las lluvias se concentran en el litoral y dejan también más de 10 litros en Mazarrón

El tiempo ha dado un giro total este domingo en la Región de Murcia, donde la llegada de las lluvias han acabado con el calor veraniego de los últimos días. La tormenta, que ha obligado a la Aemet a activar un aviso por lluvias y tormentas, se ha centrado en la costa de Lorca. En concreto, en Ramonete, donde se han recogido 28 litros por metro cuadrado durante la tarde, según los datos del pluviómetro. Del total, más de 10 han caído en apenas una hora.

La mayores cantidades de lluvia se han quedado en esta zona de la Región de Murcia, pues también se han recogido 12 litros por metro cuadrado en la ciudad de Lorca y en Mazarrón, según los registros de la CHS. También rozaron los 10 litros los pluviómetros de Totana, Mula, Águilas y Totana. En el resto de la Región de Murcia también ha llovido de forma generalizada, pero los datos son más bajos.

Así llueve en Lorca en estos momentos pic.twitter.com/gboBCARJwF — Meteopost (@pantanodepuente) October 26, 2025

Los municipios donde más ha llovido se encuentran en la zona donde más lluvias se esperaban, ya que la Aemet mantiene en vigor el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el Valle del Guadalentín, el Campo de Cartagena y Mazarrón. En estas zonas, la Aemet prevé precipitaciones también durante la noche, mientras que en el resto de municipios la probabilidad bajaba mucho a última hora de la tarde.

Además del frente de lluvia, también ha llegado una masa de aire polar que ha provocado un notable descenso de las temperaturas. Tras cinco días seguidos con máximas por encima de 30 grados y días propios de verano, las temperaturas han caído notablemente este domingo. La máxima se registrado en Águilas, 26,1 grados, mientras que otras localidades se han quedado cerca de 25.