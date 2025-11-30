Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»

Tomás Fuertes enfatiza que su edad vital es de 48 años, aunque su carné de identidad marque 85; y con la misma convicción comenta que ... no piensa jubilarse nunca. El Grupo Fuertes, uno de los principales 'holdings' de España con una veintena de empresas, cumple 70 años manteniendo su ADN familiar. Tomás Fuertes no se considera presidente de la corporación, que encabeza ElPozo, sino «un coordinador con espíritu constructivo y de mejora constante». Rehúye de valoraciones políticas, al tiempo que advierte de que China y otros países de Asia le están dando «sopas con honda» a España y a Europa debido al exceso de legislación. Asimismo pone el foco en el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial. El grupo sigue comprando empresas y creciendo corporativamente, y está próximo a los 3.000 millones de facturación. Recalca que el proyecto familiar no está en venta. Entre los próximos objetivos está incorporar el pollo a la gama de productos cárnicos.

–¿Cómo definiría el actual clima político y económico?

–La experiencia me permite estructurar el pasado y ahora, por si faltaba poco, ha venido la inteligencia artificial, que nos va a poner firmes a todos. Estamos en un paradigma muy complicado; de un cambio brutal. Quienes llevamos varias décadas gestionando vemos que son momentos muy importantes en los que hay que tener suficiente capacidad constructiva. La situación actual es muy complicada y difícil. Europa legisla en exceso y para todo. Luego a luego, tienes que pedir permiso para que te den una licencia para poder entrar al baño.

–¿Qué les pediría o qué cree que deben hacer la UE, el Gobierno central y el Gobierno regional?

–Yo no soy político. No soy de izquierda ni de derecha; porque los empresarios trabajamos con la derecha y con la izquierda, con las dos manos, y queremos lo mejor para las personas que tenemos en la empresa. Pero tenemos también la competencia internacional, la globalización, puesto que tenemos que competir con el mundo entero, y como no espabilemos los países y las personas... Como le digo, en Europa hay un exceso de legislación y el libre mercado nos va a poner a parir. No me quiero meter con la clase política; lo único que digo es que hay que competir. Nosotros exportamos a Japón, China, Estados Unidos, Australia, Alemania... y hay que competir con todos ellos. Ahora no tienes que ser el mejor de la Región de Murcia, ni de España ni de Europa. sino el mejor del mundo. Y muchas veces no puedes competir porque estás aquí con la legislación, y venga, y venga, y venga... Están encima en lo más mínimo. Si queremos estar en nuestra patria, pues tenemos que aguantar. Nos guste o no, estamos globalizados y tenemos que competir con el mundo entero. Y, claro, no se puede. A la vista está que cierran empresas a punta pala, sobre todo la pequeña que no tiene suficientes recursos.

Ampliar Tomás Fuertes, durante la entrevista. Javier Carrión / AGM

Años de siete días

–¿Cómo van las relaciones comerciales del ElPozo en China? ¿Qué perspectivas tienen?

–En China son muchos y saben; al igual que en Corea, India y otros países. Y esperemos el momento en el que la India empiece a tirar, con la población y la tecnología de la que dispone. Estamos en unos momentos difíciles, de un cambio brutal. Hay que estar atentos a las nuevas tecnologías, porque ahora los años son de siete días. Una semana es como un año de hace 20 o 30 años. En China hay granjas que producen 3 millones de cerdos, mientras que aquí, para construir una nave para mil cerdos, te dicen que es una macrogranja... Nos van a dar sopas con honda; están produciendo a punta pala porque allí comen mucho cerdo. En China gustan los cartílagos, las orejas y las patas; valoran mucho estas partes del cerdo que nosotros mandamos allí. Asia ya ha puesto a Europa a parir, y la va a poner más. Mientras que aquí, venga a legislar.

–Los mercados están muy revueltos a nivel mundial. ¿Le inquieta la política comercial y arancelaria del gobierno de Trump?

–Hay que estar preparados para competir en calidad, servicio y precio. Nos están poniendo a caldo precisamente por eso; porque son muchos y muy agresivos. Además, los chinos desgravan sus ventas al exterior, los priman y les facilitan las exportaciones, mientras que aquí hay impuesto al producto.

«Contenemos los precios»

–La cesta de la compra está cada vez más cara. ¿Qué comportamiento tiene la gama de alimentos del Grupo Fuertes?

–Nosotros apenas hemos subido los precios y hemos aplicado una política de contención porque tenemos una ventaja competitiva con respecto a otras empresas: la práctica totalidad de la materia prima es nuestra. Somos ganaderos, y esto nos ha ayudado mucho a contener los precios en los supermercados.

–Su grupo también tiene una importante actividad inmobiliaria, ¿cómo afronta la crisis de la vivienda, que afecta sobre todo a los jóvenes?

–A través de Profusa estamos colaborando en la construcción de viviendas. Una de las soluciones es que las administraciones faciliten más suelo para que se puedan construir mayor número de viviendas. En nuestro caso, hacemos viviendas de nivel medio, sobre todo en Murcia. También es conveniente promover viviendas sociales. La realidad es la que hay; el precio es la ley de la oferta y la demanda, en el que influye mucho el encarecimiento de los materiales y de la mano de obra.

Ampliar El presidente del Grupo Fuertes posa en su despacho. Javier Carrión / AGM

–Siempre llevan a gala el carácter familiar del Grupo Fuertes. ¿Seguirá siendo así?

–Nuestro proyecto tiene 70 años; no es una empresa, sino un proyecto con el que somos un ejemplo de la humildad. Mi padre, un labrador, y mi madre, una mujer de la huerta de Las Torres de Cotillas, montaron una tienda muy modesta de ocho metros cuadrados, siempre trabajando y reinvirtiendo. Porque lo único que hemos hecho en estos 70 años ha sido reinvertir en la empresa; no lo hemos gastado por ahí en pitos y flautas, sino en tener mejor maquinaria e instalaciones. Hay dos tipos de familia: la familia-empresa y la empresa-familia.

–¿Seguirán con la política activa de compra de empresas, de entrar en otros sectores? Este verano adquirieron Agua de Solares, una marca emblemática.

–El empresario que ama la empresa quiere crear riqueza para pagar impuestos. Si no haces nada, no aportas eso. Con el transcurso de los años tenemos una gama de productos muy importante, y no queremos que en el mercado haya productos mejores que los nuestros. La relación calidad-precio siempre la tenemos en mente con nuestros equipos técnicos, de producción y demás. Creemos que el consumidor es más exigente cada día; quiere más servicio, más calidad y mejores precios, y nosotros estamos en ello.

Así lo ve «Cambio brutal» «Por si faltaba poco, ha venido la inteligencia artificial, que nos va a poner firmes a todos»

Competencia mundial «Estamos globalizados, como no espabilemos el libre mercado nos va a poner a parir»

Empresa familiar «No está en venta. No se trata de que me den más de lo que vale, es que no lo necesito»

Inversiones «Ya era hora de que Murcia tuviera un hotel de 5 estrellas para el turismo de élite»

Coyuntura «Cierran empresas a punta pala, sobre todo las pequeñas con pocos recursos»

Valores «Un poco en broma y en serio, siempre digo que solo creo en Dios y en la gestión»

–El sector agroalimentario es muy atractivo, ¿han recibido ofertas de compra por parte de otras empresas o fondos de inversión?

–No está en venta. Nuestros proyectos no están en venta.

–Habrán tenido alguna oferta...

–No. No la escuchamos. Es como si te quieren comprar. No me vendo y ya está. No se trata de que me den más de lo que vale, es que no lo necesito. Ahora bien, posiblemente nosotros, lo mismo que hemos hecho con algunas pequeñas empresas, a lo mejor en la parte de alimentos podamos incorporar pollo, por ejemplo. En cierto modo nos gustaría. Tenemos cerdo, vacuno y pavo, pero pollo no; aunque hacemos algunos productos de pollo.

«Yo también soy ecologista»

–¿Qué estrategia medioambiental lleva a cabo el Grupo Fuertes? ¿Hasta dónde alcanza su compromiso por la sostenibilidad?

–Estamos sometidos a mucha regulación, como le he comentado, pero somos una empresa seria y honesta, comprometida con el medio ambiente y con todo lo que suponga un crecimiento sostenible. Es el único camino que conocemos para tener futuro y para que nuestra actividad empresarial perdure en el tiempo. Y nosotros somos una empresa que piensa en el largo plazo, no en el medio ni en el corto.

–¿Qué opinión tiene de algunos movimientos ecologistas?

–Que cada cual sea como quiera. Tenemos que nadar en el agua que tengamos. Si una persona tiene un pensamiento al respecto, pues que siga. Respetamos a todo el mundo. Yo también soy ecologista.

–Tienen muchas dificultades para montar granjas porcinas en la Región, donde la legislación es más dura, y se marchan a provincias limítrofes.

–El empresario tiene alas y vuela. Si no lo puede hacer en un municipio, se va a otro. Si no lo puede hacer en una región, se va a otra región. Si no lo puede hacer en un país, te tienes que ir a otro. Por tristeza... ¿Qué vas a hacer?

–Tienen en marcha una importante apuesta en la ciudad de Murcia. ¿Cómo van los proyectos del hotel Arco de San Juan y del Palacio Almodóvar?

–Ya era hora de que Murcia tenga un hotel de 5 estrellas (en primavera). Aquí parece que éramos algo tercermundistas en ese sentido. Debemos contar con este tipo de instalaciones para el turismo de elite, que atraiga gente con esa capacidad de gasto. Se analizó que era necesario. No tenemos hoteles en exceso, pero de 5 estrellas no había ninguno. Con este proyecto damos una talla, y el AVE con Madrid nos va a favorecer muchísimo. La reforma del Palacio de Almodóvar también beneficiará a la ciudad cuando esté terminada. No van viviendas, sino una oferta de hostelería, de cultura y de cosas que dignifiquen a Murcia. Con estos dos proyectos le vamos a dar nivel. El 80% de nuestra inversión la tenemos en Murcia. Hemos tenido tentaciones de realizar cosas importantes fuera de Murcia y, sin embargo, hemos preferido hacerlo aquí.

Ampliar Con las fotos de familia de los equipos de ElPozo Murcia de esta temporada. Javier Carrión / AGM

–Desarrollan un nuevo proyecto para producir heparina a partir de los intestinos y tiroides de los cerdos. Es una apuesta por la economía circular, ¿pero supone también entrar en el campo de la medicina y la biotecnología?

–Estamos muy metidos en todo lo que supone investigación. Hemos constituido con Horizon Products una empresa conjunta, Hepabiotic, para producir heparina cruda de origen porcino, para lo cual estamos construyendo unas nuevas instalaciones en Alhama. De la tripa fina del cerdo, del raspado, obtenemos la heparina, el anticoagulante. El proyecto tiene tres fases, con el fin de obtener el componente y enviarlo al laboratorio para que lo encapsule. Es un complemento que se aprovecha debido a que existe mucha mucosa en la tripa del cerdo. Usted habrá oído decir que del cerdo se aprovecha hasta los andares. Pues de ahí viene todo.

«A Aena le interesa Alicante»

–¿Qué valoración hace del aeropuerto regional? El Grupo Fuerte formó parte en la sociedad concesionaria liderada por Sacyr.

–Al final cayó en manos de Aena, y a Aena le interesa Alicante. Si en la Región de Murcia hubiera entrado un competidor al operador estatal, la situación habría sido diferente, pero Aena es Alicante, Alicante y Alicante. Cuando se refiere a cosas políticas, nosotros no nos quemamos mucho la sangre.

–Desarrollan una relevante estrategia de apoyo y de promoción del deporte, ya sea a través del fútbol sala, como de patrocinio en la Vuelta a España o del tenista Carlos Alcaraz.

–Los ejes de nuestra comunicación de marketing son gastronomía, deporte y cultura. Es decir, el trípode de la Marca España. Precisamente nosotros en marca blanca no llegamos al 10%. Tenemos pues un 90% en marcas propias que tratamos de comunicarlas al consumidor, sobre todo a través de la actividad deportiva.

–¿Cuáles son sus valores como empresario y como empresa?

–Estamos creando las dos cosas que necesita el país: puestos de trabajo y generación de riqueza para poder pagar impuestos. Esa es la definición de un empresario. Si no creas riqueza, ¿con qué vas a pagar? Si hubiera petróleo y oro, pues lo pagaría el oro y el petróleo, pero si la riqueza tiene que ser trabajada, tienes que generar y competir con el mundo entero. Hay que vivir con pasión; cada minuto es un regalo de Dios. Un poco en broma y un poco en serio, siempre digo que yo solo creo en dos cosas: en Dios y en la gestión. Creo mucho en Dios porque soy católico, pero yo no soy ningún meapilas. Y la gestión es lo que tenemos que hacer.

Ampliar Tomás Fuertes, durante la entrevista. Javier Carrión / AGM

La primera empresa cárnica, con una facturación de 2.000 millones

«Lo pasado ya está gastado; lo que hay que gastar es el presente y el futuro. El guerrero no deja nunca la espada», comenta Tomás Fuertes cuando se le pregunta sobre la preocupación o esperanza que le suscita la situación actual. En esa reflexión constante que le acompaña, apuesta por tener una mente constructiva, a la vez que se enorgullece de la promoción del fútbol sala y de su gran cantera de chavales.

Muy concienciado con los cambios vertiginosos que acarrea la inteligencia artificial, indica que el Grupo Fuertes utiliza esta herramienta en todos sus procesos, incluso para hacer mejores jamones.

ElPozo Alimentación se ha convertido en la primera empresa cárnica española, con un 11% de cuota de mercado, por delante de su principal competidor Campofrío. Las grandes cifras del 'holding' van en aumento. Espera alcanzar una facturación de 3.000 millones de euros, de los que ElPozo Alimentación, el buque insignia del grupo, aportará casi 2.000 millones. Cuenta con una plantilla de 8.500 trabajadores (6.000 ElPozo), en continuo crecimiento, a la vez que genera 50.000 empleos indirectos. En el complejo de Alhama se sacrifican entre 12.000 y 14.000 cerdos diarios, de los que el 80% procede de las granjas de la propia empresa.

La producción de alimentos es la columna vertebral del grupo. Otro de sus baluartes es la actividad inmobiliaria y hotelera de Profusa, con los nuevos proyectos en Murcia. Parte de los catorce hoteles con los que cuenta están gestionados por la cadena Barceló.