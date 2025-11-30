La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El empresario Tomás Fuertes, durante la entrevista en la sede del grupo en Alhama de Murcia. JAVIER CARRIÓN / AGM
Presidente del Grupo Fuertes

Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»

El 'holding' cumple 70 años y sigue creciendo; ahora prevé añadir el pollo a su gama cárnica. «Siempre reinvertimos; no gastamos en pitos y flautas», declara

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Alhama de Murcia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:33

Tomás Fuertes enfatiza que su edad vital es de 48 años, aunque su carné de identidad marque 85; y con la misma convicción comenta que ... no piensa jubilarse nunca. El Grupo Fuertes, uno de los principales 'holdings' de España con una veintena de empresas, cumple 70 años manteniendo su ADN familiar. Tomás Fuertes no se considera presidente de la corporación, que encabeza ElPozo, sino «un coordinador con espíritu constructivo y de mejora constante». Rehúye de valoraciones políticas, al tiempo que advierte de que China y otros países de Asia le están dando «sopas con honda» a España y a Europa debido al exceso de legislación. Asimismo pone el foco en el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial. El grupo sigue comprando empresas y creciendo corporativamente, y está próximo a los 3.000 millones de facturación. Recalca que el proyecto familiar no está en venta. Entre los próximos objetivos está incorporar el pollo a la gama de productos cárnicos.

