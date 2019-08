«Al tocar el agua, explotó como una bomba» Vista general de la playa de Galúa desde Monte Blanco, con agentes de Guardia Civil y, a los lados, veraneantes. / antonio gil / agm Vecinos y veraneantes abarrotan las playas de Galúa, Monte Blanco y Barco Perdido para seguir las labores de rescate del accidente, presenciado por decenas de bañistas ANTONIO LÓPEZ Cartagena Martes, 27 agosto 2019, 01:12

El fatídico accidente del avión del Ejército del Aire en La Manga causó una enorme consternación entre los vecinos que en ese momento se encontraban en las inmediaciones de las playas de Monte Blanco, Galúa y Barco Perdido. Muchos de ellos, porque fueron testigos directos y otros, porque escucharon el estruendo que provocó la colisión de la nave contra el agua. Entre ellos estaba Leonor Amat, una veraneante que en ese momento se encontraba en la piscina de la urbanización Atalaya. «Lo vi realizar maniobras sobre el Mediterráneo, pero como otros días, cuando, de pronto, escuché una fuerte explosión y grité ¿Dónde está el avión?», preguntó entonces a otros presentes, que ya se temían lo peor.

Pedro López, vecino de la zona, vio cómo el avión terminaba la maniobra de caída en picado y cuando «intentaba subir otra vez, tocó el agua y se escuchó una especie de trueno». Este testigo fue uno de los primeros en llamar a la Guardia Civil, que ya tenía constancia del suceso ante el aluvión de casi un centenar de llamadas que recibió el 112 de la Región de Murcia.

«Vi cómo algunos de los que en ese momento estaban en la playa salieron rápidamente en kayaks hasta el punto exacto en el que cayó la nave. A su vuelta, contaron que encontraron partes del fuselaje por el camino», comentó otra veraneante, esta de Monte Perdido, Isabel Gómez.

Desde el momento del accidente, decenas de curiosos comenzaron a acercarse a las playas para conocer lo sucedido. El número fue en aumento conforme se incrementaban los efectivos de búsqueda. Fue sobre las once de la mañana cuando el Ayuntamiento de Cartagena decretó el cierre al baño de esas playas. Allí, sobre esa hora, ya se percibía el olor a combustible, que llegaba de la zona accidentada.

Consuelo Martínez vive en el décimo piso de la Torre Montemares y «hasta allí llegaba el olor». Pero eso no fue lo que más le impactó. «El trueno que escuché me sobrecogió. Estaba desayunando con mi marido cuando ocurrió todo. El avión, al tocar el agua, explotó. Fue como una auténtica bomba».

«No me lo podía creer»

La desolación también se veía en los ojos de Mariano Rodríguez, un joven que en el momento del accidente se disponía a bajar a la playa. «Al escuchar el impacto salí y vi a la gente mirando al mar. En ese momento, me acordé que minutos antes oí pasar un avión. Cuando bajé y me lo contaron, no me lo podía creer», explicó. El Ayuntamiento de Cartagena suspendió el acto de presentación de las fiestas de La Manga, previsto para hoy en el Palacio Consistorial.