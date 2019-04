El PP tiende puentes con Vox para un posible acuerdo postelectoral El Consejo de Gobierno, durante su reunión, ayer, en el palacio del Huerto Ruano, en Lorca. / Paco Alonso / AGM El presidente López Miras y el secretario general del partido no descartan un pacto con la formación de ultraderecha al dar por hecho que Cs se aliará con los socialistas JULIÁN MOLLEJO Jueves, 4 abril 2019, 04:08

Murcia. Cuestión de fuerza mayor. El PP regional tendió ayer puentes con Vox de cara a posibles acuerdos postelectorales, consciente de que la formación de ultraderecha puede ser determinante tras los comicios regionales del 26 de mayo, y ante la certeza de que Ciudadanos se inclinará por pactar con el PSOE.

Los dos principales cargos de los populares murcianos incidieron ayer en esta idea, reveladora de la debilidad que el partido siente y de la tendencia al alza que Vox está registrando en la Región.

El presidente del Ejecutivo murciano y máximo responsable del PP regional, Fernando López Miras, puso como ejemplo el acuerdo suscrito por su partido y la formación que lidera Santiago Abascal en Andalucía, negociado y firmado por otro murciano, el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

En la dirección popular consideran que el partido de Abascal puede ser más determinante que Ciudadanos tras el 26-M

«Es muy asumible, no es para nada extremista y no es ningún despropósito», declaró López Miras en una entrevista en Radio Nacional. Advirtió, no obstante, de que «hay que ver lo que se escribe y se firma, más allá de lo que se diga».

Agregó que no se siente cómodo «con el absolutismo político, ya que la política absolutista es de otro siglo, ni con aquellos que dicen tener la posesión de la verdad». «Me siento más cómodo con las personas con las que se puede dialogar y llegar a un acuerdo y consenso por el bien del interés general, por lo que hay que ver cuál es el acuerdo al final al que se puede llegar».

Lo que dicen las encuestas

Todas las encuestas realizadas hasta ahora ponen de manifiesto que serán necesarios pactos entre dos o más formaciones para formar gobierno en la Región tras las próximas elecciones autonómicas, un asunto al que el PP le está dando la máxima importancia en los últimos días: primero para descartar un acuerdo con Cs, al que ve más próximo al PSOE, y después para dejarse querer por Vox. El objetivo sería recuperar parte de los votantes que se le estarían fugando hacia Cs y Vox, o al menos frenar la sangría.

El secretario general del PP murciano, Miguel Ángel Miralles, en rueda de prensa, abundó en la misma línea estratégica al dedicar buenas palabras hacia el partido de Santiago Abascal y reproches al de Albert Rivera.

Miralles, a la pregunta directa de si estarían dispuestos a pactar con Vox, respondió que el PP está dispuesto a pactar «con aquellos partidos que permitan que la Región siga avanzando, siempre y cuando, por supuesto, nosotros no crucemos ninguna de nuestras líneas rojas».

Aseguró, sin embargo, que el PP no tiene «ningún pacto previo ni con Vox ni con ningún partido», para reiterar a continuación que llegaría a acuerdos siempre que sean «dentro de la forma de pensar del PP para que esta Región avance y sin cruzar ninguna de nuestras líneas rojas».

«No vamos a hacer cábalas»

Desde la dirección regional de Vox, en cambio, contestan a los cantos de sirena procedentes del PP con desdén y marcando distancias. «No vamos a hacer cábalas sobre futuros pactos, porque no nos preocupan. Nuestro objetivo ahora es conseguir los mejores resultados posibles y después del recuento ya decidiremos», declaró ayer a 'La Verdad' el portavoz del partido, David Ibáñez, quien no dejó pasar la ocasión de lanzar un dardo al PP. «Desde luego, ellos se sienten más cómodos pactando con Podemos, como han hecho con el nuevo Estatuto de Autonomía, que es infame y trataremos de anularlo si podemos», añadió.

En la dirección popular hay quien considera que Vox puede llegar a ser más determinante que Cs en las elecciones regionales. La encuesta sobre las elecciones generales del 28 de abril encargada por el grupo Vocento, y que 'La Verdad' publicó el 24 y 25 de marzo, ya situaba a Vox como tercera fuerza política en la Región, donde conseguiría el 16% de los votos, por delante de Ciudadanos y Podemos, que recibirían el 14% y el 7% de los votos de los murcianos.

El presidente López Miras declaró ayer que los resultados de las generales influirán en los comicios locales y autonómicos del mes siguiente, lo que significa que un buen resultado de Vox el 28-A, tal y como prevén las encuestas, puede impulsarlo aún más de cara a la cita con las urnas siguiente.

Otra estudio demoscópico más, el publicado ayer por el portal electomania.es, confirma la espectacular progresión que el partido de ultraderecha ha experimentado en la Región. Este sondeo le atribuye 7 escaños en la Asamblea Regional, aunque Ciudadanos aún estaría por delante, con 9, y sería el partido determinante ante el empate a 12 diputados del PP y PSOE. El hemiciclo lo completarían Podemos con 3 e IU con dos.

La presencia de José María Aznar el sábado en Murcia, donde intervendrá en un acto político con López Miras, Teodoro García y el alcalde de Murcia, José Ballesta, en el pabellón Cagigal, es otro intento más de los populares murcianos de tratar de satisfacer el voto más conservador.

Al menos, el PP está siendo coherente y haciendo, con sus guiños a Vox, lo que le exige a Ciudadanos: que diga «alto y claro» si va a pactar «sí o no» con el PSOE en la Región de Murcia tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, tal y como reclamó ayer Miguel Ángel Miralles.