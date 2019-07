«Vox no tuvo tiempo de activar los mecanismos para la abstención» Teodoro García Egea, saliendo el jueves de un despacho de la Asamblea Regional. / Marcial Guillén / EFE Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular: «Lo del jueves es pasado y a mí me gusta mirar al futuro. Los puentes entre partidos se reconstruyen en base a coincidencias programáticas» DAVID GÓMEZ Sábado, 6 julio 2019, 00:39

Nadie es profeta en su tierra. Tampoco el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que el jueves tuvo que ver cómo el fracaso de la investidura de Fernando López Miras suponía una mancha en su expediente de negociador exitoso. El ciezano, el responsable de los acuerdos que permiten al PP gobernar en la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Madrid, se topó en la Región con el muro de Vox, partido al que definió como «ultraderechita cobarde». En conversación con 'La Verdad', el número dos de Pablo Casado bajaba ayer el tono y se mostraba convencido de que pronto se alcanzará ese pacto para que Murcia tenga un Gobierno «de centro derecha y liberal».

-¿Cuál es su versión de lo ocurrido en la Asamblea Regional durante todo el día del 4 de julio de 2019?

-Para llegar a acuerdos, hay que satisfacer las necesidades de todos los interlocutores. Y llevábamos semanas escuchando que Vox necesitaba hablar cara a cara con los dos socios de gobierno, PP y Ciudadanos. Esa condición la cumplimos el jueves por la mañana, cuando nos reunimos para explicarles nuestro pacto de gobierno. Después de cinco horas, con bastantes coincidencias programáticas y con las diferencias dejadas a un lado, cuando ya los murcianos veían la posibilidad de tener un Gobierno de centro derecha y liberal, una llamada desde Madrid ordena a los interlocutores que se levanten de la mesa por unas declaraciones que alguien había hecho, con lo cual se frustra el acuerdo.

-Pero el diálogo continuó hasta el último momento, con Casado viéndose en Madrid con Abascal, y usted señaló que la dirección nacional de Vox ordenó abstenerse. ¿Mantiene lo que dijo? ¿Por qué no se produjo dicha abstención?

-Efectivamente, tras levantarse Vox de la mesa, seguimos trabajando. En un momento hubo una posibilidad real de conseguir una abstención de Vox en base al cumplimiento de una serie de cuestiones. El problema fue que Vox no tuvo tiempo de activar los mecanismos para que esa información llegara a sus diputados. Pero desde el mismo jueves por la tarde, Fernando López Miras y yo estamos trabajando para hacer posible un acuerdo basado en los puntos que habíamos consensuado con Vox.

-Arremetió usted con dureza contra Vox, al que llamó «ultraderechita cobarde». ¿Cómo piensa reconstruir los puentes con el partido de Santiago Abascal?

-Vox votó con Podemos y PSOE, pero eso ya es pasado y a mí me gusta mirar al futuro. Los puentes entre las formaciones políticas deben reconstruirse en base a coincidencias programáticas. No podemos seguir hablando de los problemas de los políticos porque tenemos que hablar de los problemas de los ciudadanos. En el PP no dialogamos con Cs y con Vox porque queramos, sino porque los murcianos nos lo han pedido. Como secretario general he venido a Murcia a ayudar a Fernando López Miras y seguiré con la mano tendida para constituir ese Gobierno de centro derecha y liberal que desean los murcianos. El jueves Vox malogró una gran oportunidad, pero esto se puede reconducir.

-¿Cree que el problema en Murcia es Luis Gestoso, secretario del grupo parlamentario y hombre de confianza de Abascal en la Región?

-No creo que personas concretas sean obstáculos para llegar a acuerdos. Cada formación elige a sus interlocutores y yo no soy quién para meterme. Yo lo que quiero es hablar con personas que compartan la necesidad de que los murcianos tengan un Gobierno de centro derecha y liberal que evite que la izquierda arruine la Región como hizo con Andalucía. Pero lo que ocurrió el jueves no puede volver a repetirse.

-¿Contempla el PP la posible repetición de las elecciones autonómicas en Murcia?

-Eso depende de Vox. Cs, con quien tenemos un pacto programático y de gobierno, ya ha dicho que su preferencia sigue siendo el Partido Popular. No nos gustaría que los ciudadanos tuvieran que volver a las urnas. Porque ya han hablado claro. Bastante tienen con Pedro Sánchez, que les hizo votar dos veces en un mes y ahora amenaza con hacerlo una tercera vez. Insisto en que los políticos no podemos convertirnos en un problema para las personas.

-Visto lo visto el jueves, ¿se fían de Vox para abrirles las puertas del Gobierno regional?

-Con Vox no hablamos el jueves del Gobierno, porque ellos dicen que lo que les importa son las cuestiones programáticas. De eso es de lo que hablamos. La estructura del Ejecutivo con Ciudadanos está bien trabajada y muy definida. Lo único que queda con Vox es salvar algunos escollos programáticos que estábamos muy cerca de superar cuando se levantaron de la mesa de negociación.

-Uno de esos escollos es la Ley de Igualdad LGTBI de 2016. ¿Hasta dónde está el Partido Popular dispuesto a ceder en ese punto?

-Ya dijimos en su momento que nuestro límite está en la restricción de derechos y libertades a las personas. Somos muy respetuosos con la libertad individual de cada uno, no somos nadie para meternos en la vida de las personas. Los políticos debemos dedicarnos a favorecer la creación de riqueza y empleo, no a crear problemas. Cuando voy por la calle a mí la gente de la Región me habla de traer el AVE, de traer agua, de mejorar nuestros polígonos industriales... Nadie me ha planteado nunca que haya que derogar la Ley LGTBI. Los partidos que nos vayamos a sentar a negociar a partir de ahora debemos tener en cuenta estas cosas y centrarnos en las preocupaciones de los ciudadanos.

-¿Le ha pedido explicaciones Pablo Casado por el fracaso de las negociaciones en la Región?

-Tras la votación en la Asamblea, hablé con el presidente Pablo Casado y los dos estamos de acuerdo para volver a sentar en la mesa a esa mayoría de centro derecha que puede hacer que la Región tenga un Gobierno de libertad. En eso estamos ya y este mismo fin de semana volveremos a tener contactos para sacar adelante la investidura de Fernando López Miras cuanto antes.