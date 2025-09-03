La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan María Vázquez. Kiko Asunción/AGM

El texto de la Ley de Universidades recibe 200 propuestas en la consulta pública

EP

Murcia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:38

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, afirmó este miércoles que el anteproyecto de la Ley de Universidades de la Región de Murcia «coloca al estudiante en el centro, refuerza la autonomía universitaria y dota a nuestras universidades de un marco estable de financiación, transparencia y gobernanza».

Vázquez, que pronunció estas palabras con motivo del encuentro anual de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) celebrado en la Menéndez Pelayo de Santander, señaló que el anteproyecto, actualmente en fase de consulta pública hasta el 16 de septiembre, ha recibido «dos centenares de aportaciones» a través de este proceso, «que han enriquecido el texto».

La futura norma incorpora la Estrategia Europea de Universidades y el Espacio Europeo de Educación Superior, para reforzar «su papel en la red de alianzas internacionales y en los proyectos de investigación y movilidad académica», según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa. Entre sus novedades destacan la exigencia de un nivel B2 de idiomas para egresados y profesorado ayudante doctor, la creación de planes de internacionalización y la participación en campus y consorcios europeos.

En materia económica, la ley consolida el nuevo Plan Plurianual de Financiación aprobado en 2024, que introduce la financiación por objetivos y proyectos estratégicos. «Se trata de un modelo pionero en España que premia los resultados y orienta los recursos hacia la excelencia, la equidad y la mejora continua», afirmó.

