Una tesis pide devolver al Parlamento su función de control al Gobierno LA VERDAD MURCIA. Jueves, 7 marzo 2019, 07:31

Una tesis doctoral realizada en la Universidad de Murcia (UMU) por Santiago González Fernández se ha mostrado partidaria de «devolver al Parlamento el papel central que le corresponde en la democracia constitucional como depositario del principio representativo», en el que destaca como prioritaria su función de control del Gobierno.

Las conclusiones del trabajo de investigación, que ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude', señalan que «esa nueva centralidad no se alcanzará reforzando sus funciones jurídicas, sino de la mano del reconocimiento de la primacía de sus funciones políticas, y no existe función más política que la de control del Gobierno». Según la tesis, «un análisis de la situación permite concluir que la representación política actual no responde ya a los antiguos valores que le sirvieron de fundamento en la época del liberalismo burgués y que la lucha entre el principio monárquico y el parlamento, que originó la división de poderes, ha sido sustituida por el binomio Gobierno-Parlamento».