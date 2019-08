Una tesis de la UMU afirma que los padres migrantes no participan en consejos escolares ni Ampas Alumnos en un colegio, en una fotografía de archivo. / Guillermo Carrión / AGM El trabajo de investigación, que obtuvo un sobresaliente 'cum laude', señala, no obstante, que los progenitores de los escolares van mejorando su atención y contribución EFE Viernes, 2 agosto 2019, 11:33

Una tesis doctoral realizada en la Universidad de Murcia (UMU) por Mohamed Chamseddine Habib y dirigida por los profesores Andrés Escarbajal y Pilar Arnaiz, puso de relieve la escasa participación de las familias migrantes en los consejos escolares y en las asociaciones de padres y madres y la poca utilización de la agenda escolar como vía de comunicación con los profesores.

El trabajo de investigación, que obtuvo la calificación de sobresaliente 'cum laude', señaló también que no obstante esa situación, los progenitores de los escolares no dudan en valorar la importancia y utilidad de la agenda, además de considerar adecuado el horario de tutorías. Las conclusiones de la tesis doctoral señalaron así mismo que «en cuanto al contenido de la comunicación con los profesores, queda patente que abordar las actividades extraescolares no forma parte de los aspectos relevantes de la comunicación». Y añadieron que se identifican como elementos aceptables, aunque mejorables, los que están vinculados al tratamiento de temas de disciplina y de aprendizaje y al desarrollo personal del alumno.

El estudio permitió comprobar que es alto el conocimiento que las familias migrantes tienen del tutor de sus hijos y, en general, del cuadro de profesores. «Es evidente, apuntan las conclusiones de la tesis doctoral, que se han conseguido mejoras muy significativas en cuanto a una mayor contribución de los progenitores, tal y como reconocen las propias familias en cuanto a la comunicación con sus hijos sobre sus estudios y al control de las tareas escolares«. Finalmente, señalaron que en los últimos años también mejoró su interés por la asistencia regular a clase de sus hijos y sobre las consecuencias negativas del absentismo escolar.