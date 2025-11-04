Terra Natura Murcia recibe dos ejemplares de lobo ibérico exclusivos de la Península Los animales formarán parte del programa europeo de cría en cautividad para conservar esta emblemática especie autóctona

LA VERDAD Martes, 4 de noviembre 2025, 10:22 | Actualizado 10:36h. Comenta Compartir

Terra Natura Murcia incorporó recientemente a dos lobos ibéricos (Canis lupus signatus), una subespecie exclusiva de la Península Ibérica. Estos dos nuevos ejemplares llegaron a las instalaciones a finales de agosto con el objetivo de fomentar su reproducción dentro del programa europeo de cría en cautividad.

El lobo ibérico es una de las subespecies de cánidos más singulares del continente europeo. Se distingue por las características de manchas oscuras que presenta en el lomo, la cola y las patas delanteras, rasgos que le valieron el nombre científico de signatus, que significa «marcado». Su distribución natural se limita exclusivamente a la Península Ibérica, lo que lo convierte en un verdadero símbolo de la biodiversidad española y portuguesa.

La llegada de estos animales se enmarca en el proceso de reorganización del programa europeo de conservación, que a partir de 2025 establecerá nuevas parejas reproductoras con el fin de favorecer la reproducción de la especie en cautividad y garantizar su preservación a largo plazo. De este modo, refuerza su compromiso con la conservación y divulgación de especies autóctonas amenazadas.

En este sentido, la directora de Marketing del parque, Carmina Noguera, destacó «el gran significado que tienen hitos como este para la conservación de la fauna autóctona», y añadió: «Nuestro objetivo es contribuir activamente a la preservación de las especies, cuidarlas y garantizar que las futuras generaciones puedan conocerlas y comprender su importancia en el equilibrio de la naturaleza».

Temas

Animales

Murcia