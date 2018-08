Teresa Ribera avisa de que «si vaciamos la cabecera no puede haber trasvase» Teresa Ribera. / EFE La ministra de Transición Ecológica señala que «cuando se requiera, en circunstancias extraordinarias», habrá desembalses LA VERDAD MURCIA. Lunes, 13 agosto 2018, 08:07

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió ayer, en una entrevista concedida a 'ABC', de que hay que «evitar escenarios como los que hemos vivido en años de sequía», porque «si vaciamos la cabecera (del Tajo), no podrá haber trasvase a continuación». Ribera apostó por la «prudencia» respeto al destino y a la cantidad del agua trasvasada.

«¿Habrá trasvases? No me cabe la menor duda de que, cuando se requiera, en circunstancias extraordinarias, habrá trasvase», aseguró. «¿Para todo y según se demanda? Pues hombre, yo creo que no. Todo el mundo sabe que no puede ser así», añadió. La ministra recordó que la prioridad es el agua de boca, y la destinada a la actividad económica debe trasvasarse «pagando el coste» y evaluando qué otras alternativas puede haber. «Nuestro trabajo debe ser que haya otras alternativas que sean no contar con un agua que aparentemente es más barata porque alguien lo facilita, pero no necesariamente lo es», aseguró a 'ABC'.

El sector agropecuario es fundamental, pero «igual que en otros» sectores, «no debemos descuidar la importancia de la variabilidad de algunos aspectos que no dependen solo de la voluntad», advirtió.