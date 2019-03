Teodoro García representa el «ascenso» electoral del PP con una travesía por Sierra Nevada 01:15 El secretario general del Partido Popular, Teodoro García, en su travesía por Sierra Nevada / Partido Popular El secretario general del Partido Popular comparte un vídeo a través de sus redes sociales en el que define a Casado como «el líder que guiará a España hasta lo más alto» LA VERDAD Murcia Miércoles, 13 marzo 2019, 17:50

Abrigado con un chaquetón y unos pantalones de montañismo mientras avanza a regañadientes por Sierra Nevada con una composición de Two Steps From Hell de fondo. Así se ha mostrado el secretario general del PP, Teodoro García, en uno de los últimos vídeos que la formación 'popular' ha compartido en sus redes sociales.

«En la vida, nada importante se ha conseguido sin esfuerzo», comienza a relatar Teodoro García en un vídeo que pretende reflejar el «ascenso» del Partido Popular al Gobierno en las próximas elecciones.

Mientras que el político ciezano se esmera por avanzar sobre un paisaje completamente nevado, su voz en 'off' se dirige al votante del PP: «Sé que en el pasado has tenido dudas, en los momentos difíciles todos las tenemos, pero recuerda que cuando las cosas se han puesto complicadas siempre has confiado en nosotros».

En los peores momentos necesitamos confiar en los mejores. Yo confío en @pablocasado_ y @populares para llevar a España a lo más alto, pensando en grande y con optimismo.



No habrá obstáculo o pendiente que nos impida seguir adelante porque somos #GarantíaParaEspañaSiemprepic.twitter.com/GRvCMerxFc — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 12 de marzo de 2019

La secuencia, que dura poco más de un minuto, se recrea con las andanzas del secretario general 'popular' por la montaña, al tiempo que este ensalza la figura del líder de su partido: «Yo confié en Pablo Casado para reconstruir nuestro partido porque creo que es el líder que guiará a España hasta lo más alto».

A medida que la música alcanza su cénit, el vídeo muestra a Teodoro García alcanzando la cima de la montaña y desplegando una bandera de España mientras envía su mensaje final a los votantes: «No habrá obstáculo ni pendiente que nos impida seguir adelante. Te vamos a demostrar que el nuevo Partido Popular merece la pena porque somos una garantía para España».