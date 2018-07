Teodoro García se estrena como 'número 2' del PP «plantando cara al desgobierno» socialista Teodoro García, en la rueda de prensa de este lunes. / Efe El murciano comparece tras la primera reunión de la nueva etapa del comité de dirección del partido para hablar de temas como la huelga del taxi, el «el drama de la inmigración», la situación en Cataluña y las dudas sobre la licenciatura de Casado EP Lunes, 30 julio 2018, 17:46

El nuevo secretario general del PP, el murciano Teodoro García Egea, se estrenó este lunes en su cita semanal ante los medios tras la primera reunión del comité de dirección del partido desde la elección de su nuevo presidente, Pablo Casado.

García Egea inició su andadura como número dos de la formación conservadora afirmando que el PP «ha vuelto» para «dar la cara» ante «un Gobierno inoperante» y «plantar cara al desgobierno» socialista. Por eso, explicó que el partido ha abordado el nuevo reparto de funciones entre las distintas vicesecretarias y los portavoces parlamentarios con el objetivo de «estar preparados» para «asumir cualquier reto», como un posible adelanto de elecciones.

En este sentido, insistió en que el PP afronta la convocatoria de las generales con «total predisposición y preparación». «Un equipo preparado para ganar las elecciones en cuanto Pedro Sánchez las convoque. En cuanto lo haga estará firmando su salida de la Moncloa y este equipo sale claramente a ganar», enfatizó, para añadir que las encuestas que se están publicando confirman que los españoles «se han vuelto a ilusionar con el PP».

Ante el hecho de que Pedro Sánchez no lograra aprobar el viernes el techo de gasto en el Congreso, afirmó que una vez que sus «socios» le han dado la «espalda», no le «extrañaría» que acabara prorrogando el techo de gasto, igual que ya ha hecho con los Presupuestos. «Nos preguntamos si va a gobernar con los PGE y el techo de gasto del PP y la subida de pensiones del PP, ¿por qué no deja de una vez que gobierne el PP en vez de abrazar cada una de nuestras medidas?», exclamó.

Batería de iniciativas parlamentarias

Ante la huelga de taxi, García Egea, denunció la «pasividad intolerable» con la que está actuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y solicitó su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar el «caos» al que está sometiendo a los ciudadanos. Además, le ha acusado de «reabrir» la «guerra» entre el taxi, Uber y Cabify.

En materia de inmigración, avanzó que el PP solicitará la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados ante el aumento de las llegadas de migrantes a España para que explique su gestión ante «el drama de la inmigración».

Sobre Cataluña, indicó que están ultimando su reforma para que sean delito la sedición impropia y la convocatoria ilegal de referéndum. En este punto, recriminó a Pedro Sánchez que se siente con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando quiere «subvertir la legalidad constitucional». «Nosotros jamás nos sentaríamos con un presidente que intente alterar las reglas democráticamente aprobadas por todos los españoles», manifestó.

Finalmente, adelantó que la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, presentará este martes una proposición de ley para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada en las elecciones. A menos de diez meses para las autonómicas y municipales, los 'populares' quieren explorar un «consenso» parlamentario sobre este asunto para que al alcalde lo elijan los votantes y no los «pactos en los despachos», según dijo García Egea.

«Que pidan disculpas a Casado»

Por otra parte, García Egea, consideró que aquellos que «sembraron dudas» sobre los estudios de Pablo Casado deben pedirle disculpas, al menos en privado, después de que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) haya decidido archivar la investigación.

En concreto, la UC ha decidido cerrar el procedimiento de información abierto para determinar si hubo irregularidades en la obtención de la Licenciatura de Derecho por parte de Casado tras constatar con los profesores que le impartieron clase que el dirigente superó los estudios con «regularidad».

García Egea aseguró así que este asunto ha sido utilizado por «algunos adversarios políticos» para «erosionar» la imagen de Casado, tanto como político como profesional.

«Los que que intentaron sembrar cualquier tipo de duda sobre su profesionalidad y sobre su rigor, hoy tienen una razón más para pedirle disculpas», dijo, para añadir que no es necesario hacerlo «públicamente» pero si excusarse al menos en privado porque cuando se «ataca injustamente» hay que «rectificar».

García Egea resaltó que Casado tiene el apoyo de su partido y el «cariño» de miles de militantes de la formación, algo que, según dijo, se ha «constatado» en el proceso congresual del PP. Además, destacó que cuenta con el «aprecio» y el «afecto» de «gran parte de la sociedad española». A su entender, si esto es «todo lo que se puede decir» del nuevo presidente del PP es «sembrar dudas de este tipo», van a tener «un gran presidente del Gobierno».