Pleno de la Asamblea Regional, en una imagen de archivo. J. M. Rodríguez / AGM

La tensión entre PP y Vox escala en la Asamblea Regional

Los antiguos socios de gobierno chocan en el pleno de control por la Dependencia, la gestión en el SMS, el Trasvase y la FP

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:09

El pleno de control al Gobierno regional en la Asamblea Regional estuvo marcado de nuevo este jueves por la tensión entre PP y Vox. La ... ruptura entre los antiguos socios volvió a escenificarse en un cruce de reproches a cuenta del gasto sanitario, la Dependencia, la FP o el Trasvase Tajo-Segura. La presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, tuvo que llamar varias veces al orden a las diferentes bancadas, mientras llovían las recriminaciones de un lado a otro. El portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpañez, aseguró que «en la calle» los ciudadanos comparten que «se vaya Pedro Sánchez» y también «el Gobierno de López Miras», mientras la consejera de Agricultura, Sara Rubira, acusó al partido de Abascal de «escandalosos compadreos con el PSOE» y de «estar más cómodos en la oposición, con la izquierda».

