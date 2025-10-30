Los técnicos sanitarios superiores reivindican reconocimiento profesional en una huelga con poco impacto en la Región de Murcia La Arrixaca ha suspendido algunas resonancias, pero la actividad se mantiene en general con normalidad tanto en este hospital como en el resto de centros

Guadalupe Clemente es técnico superior en Análisis Clínicos, y trabaja en el servicio de Microbiología de La Arrixaca. «Nos sentimos olvidados. En pandemia, el laboratorio de virología del hospital se quedó pequeño y se abrió un laboratorio covid. Estuvimos haciendo alrededor de 2.000 PCR diarias. Trabajamos como burros, pero no se nos reconoció», lamenta. Esa sensación de agravio estuvo muy presente este jueves en la primera jornada de huelga convocada en toda España por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Siettess). Estaban convocados al paro los técnicos en Análisis Clínicos y también los de Radiodiagnóstico y Anatomía Patológica, entre otros.

Guadalupe Clemente y decenas de compañeros se concentraron en La Arrixaca para visibilizar una protesta que se extenderá hasta el próximo martes día 4. De momento, con escaso impacto asistencial. En La Arrixaca se suspendieron seis resonancias, mientras el resto de la actividad continuó en general con normalidad. Los servicios mínimos, del 50%, fueron calificados de «abusivos» por Agustín Parra, delegado en la Región del Siettes. «No han especificado cuál es la actividad esencial, lo que está llevando a que se considere esencial tanto una urgencia como la actividad programada. Además, hay presiones para que todo salga adelante. Hemos elevado una queja al Servicio Murciano de Salud», aseguró.

Javier Carrión / AGM

El objetivo del paro, en todo caso, no era tanto paralizar la actividad, algo difícil teniendo en cuenta que la convocatoria no cuenta con el apoyo de los principales sindicatos sanitarios, sino visibilizar las reivindicaciones de este sector profesional. «Somos profesionales con estudios superiores no universitarios, y por la legislación debemos ser reconocidos como grupo B. Pero ni el Ministerio ni la Consejería nos reconocen, y seguimos cobrando como C1», denuncia Agustín Parra. El Estatuto marco que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Sanidad es visto por estos sanitarios como una oportunidad perdida. «El borrador no nos reconoce como profesión sanitaria regulada y titulada», lamenta el delegado de Siettes.

«Sin técnicos no hay diagnóstico», clamaban los profesionales en la concentración de La Arrixaca. Los técnicos sanitarios superiores han impulsado una Comisión de Grado Universitario para que su formación pase a ser universitaria. «Para ejercer nuestra profesión se necesita un título homologado, están saliendo academias y negocios regalando títulos y dando una mala formación. Lo que queremos es que el profesional que hace las pruebas diagnósticas esté bien formado, porque la tecnología cada día avanza más», advierte Agustín Parra.

A falta de datos de otras áreas, la Consejería de Salud redujo el impacto de la huelga de este jueves a las resonancias suspendidas en La Arrixaca. En el Santa Lucía, de 79 técnicos faltaron 6, según los datos de este departamento.