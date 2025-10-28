La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un técnico sanitario superior realiza su trabajo en el Centro regional de Bioquímica y Genética Clínica. Javier Carrión / AGM

Los técnicos sanitarios superiores de la Región de Murcia se sumarán a una huelga nacional desde este jueves

Los profesionales reclaman que el nuevo Estatuto marco que prepara el Ministerio les reconozca su cualificación. El paro se alargará hasta el próximo martes y puede tener repercusión en servicios como Análisis Clínicos o Radiodiagnóstico

Javier Pérez Parra

Martes, 28 de octubre 2025, 13:38

Cerca de mil técnicos sanitarios superiores del Servicio Murciano de Salud (SMS) están llamados a una huelga nacional desde este jueves día 30 en protesta ... por el borrador del Estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad. El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Siettess) denuncia que el documento no recoge sus principales reivindicaciones. Entre ellas, que se les reconozca su formación en Educación Superior, lo que se traduciría en una mejora profesional. El paro está convocado para este jueves día 30 y para el viernes 31, y se prolongará el próximo lunes y martes (3 y 4 de noviembre).

