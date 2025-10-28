Los técnicos sanitarios superiores de la Región de Murcia se sumarán a una huelga nacional desde este jueves

Cerca de mil técnicos sanitarios superiores del Servicio Murciano de Salud (SMS) están llamados a una huelga nacional desde este jueves día 30 en protesta ... por el borrador del Estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad. El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Siettess) denuncia que el documento no recoge sus principales reivindicaciones. Entre ellas, que se les reconozca su formación en Educación Superior, lo que se traduciría en una mejora profesional. El paro está convocado para este jueves día 30 y para el viernes 31, y se prolongará el próximo lunes y martes (3 y 4 de noviembre).

La convocatoria puede tener especial repercusión en servicios como Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Radiodiagnóstico u Oncología Radioterápica. También en el Centro regional de Bioquímica y Genética Clínica. Los técnicos sanitarios superiores ya convocaron una huelga para el pasado mes de junio que fue desconvocada tras abrirse un periodo de negociaciones con el Ministerio de Sanidad. A la cabeza de esas conversaciones ha estado la Comisión por el Grado Universitario.

«Fruto de las movilizaciones y de las convocatorias de huelga anteriores, hemos mantenido reuniones con responsables del Ministerio de Sanidad en las que se abordaron cuestiones prioritarias y largamente desatendidas: la dinamización del Grado Universitario, la declaración de Profesiones Sanitarias Reguladas, la corrección de la definición del MECU 5 para establecer expresamente la necesidad de un título habilitante que reconozca el ejercicio profesional, el acceso el acceso efectivo a los diplomas de acreditación y de acreditación avanzada, y la dependencia orgánica de la dirección médica», detalla la Comisión de Grado Universitario. «Asimismo, se planteó llevar al Pleno del Consejo Interterritorial la creación de la figura del Técnico Coordinador en todo el Estado, de forma unificada y bajo la dependencia funcional y orgánica de la Jefatura de Servicio y de la Dirección Médica, únicamente».

Además de estas cuestiones académicas y profesionales, «se trató la injustificable demora en la reclasificación de los técnicos sanitarios superiores en el Grupo B, reconocida por el propio Gobierno en respuesta parlamentaria e incorporada al Acuerdo Marco por una Administración de Siglo XXI. A excepción del pago de esta reclasificación, todos los demás asuntos no suponen costes sustanciales ni para el Ministerio de Sanidad ni para los Servicios de Salud», señalan los profesionales en su comunicado.

El Ministerio se comprometió, desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a la creación de grupos de trabajo para impulsar el Grado Universitario, a presentar un documento a las comunidades sobre la dependencia orgánica y las coordinaciones técnicas, «a asumir la declaración de Profesión Sanitaria Regulada —como ya ocurre con nuestros compañeros protésicos e higienistas dentales— y a revisar la redacción del anteproyecto de Estatuto marco para reconocer el ejercicio de nuestras profesiones». Sin embargo, la ministra de Sanidad ha anunciado« la inminente remisión del anteproyecto al Congreso de los Diputados sin dar cumplimiento a ninguno de los compromisos adquiridos», denuncia la Comisión de Grado.

Por ello, los técnicos sanitarios superiores mantienen su intención de ir a la huelga a partir de este jueves. Los conflictos por el Estatuto marco se suceden, porque los médicos, que ya pararon el pasado mes de junio, volverán también a la huelga del 9 al 12 de diciembre.