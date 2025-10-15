La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Cerdá, Manuel Alfonso Guerrero, Joaquín Bascuñana, José María Ródenas y María Antonieta Fernández, en el banquillo de la Audiencia Provincial por el 'caso Novo Carthago'. Javier Carrión/ Agm

Un técnico corrobora que Ródenas corrigió un informe en el que advertía de irregularidades en el proyecto de 'Novo Carthago'

El arquitecto Iracheta sostiene que se sintió «desautorizado» al mostrarse contrario a la reclasificación del paraje de Lo Poyo, junto al Mar Menor

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:16

Comenta

La suya era una de las declaraciones más esperadas en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el 'caso Novo Carthago'. ... El arquitecto Felipe Iracheta, técnico ya jubilado de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, corroboró este miércoles ante el tribunal, que indaga un presunto pelotazo urbanístico perpetrado a orillas del Mar Menor, que ya en 2004 advirtió en un informe sobre presuntas irregularidades en el proyecto que impulsaba el Ayuntamiento de Cartagena y afectaba el espacio protegido de Lo Poyo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  6. 6 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  7. 7 Detienen a un agente inmobiliario por estafar a universitarios en alquileres de viviendas en Murcia
  8. 8

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  9. 9

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  10. 10 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un técnico corrobora que Ródenas corrigió un informe en el que advertía de irregularidades en el proyecto de 'Novo Carthago'

Un técnico corrobora que Ródenas corrigió un informe en el que advertía de irregularidades en el proyecto de &#039;Novo Carthago&#039;