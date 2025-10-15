Un técnico corrobora que Ródenas corrigió un informe en el que advertía de irregularidades en el proyecto de 'Novo Carthago'

La suya era una de las declaraciones más esperadas en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el 'caso Novo Carthago'. ... El arquitecto Felipe Iracheta, técnico ya jubilado de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, corroboró este miércoles ante el tribunal, que indaga un presunto pelotazo urbanístico perpetrado a orillas del Mar Menor, que ya en 2004 advirtió en un informe sobre presuntas irregularidades en el proyecto que impulsaba el Ayuntamiento de Cartagena y afectaba el espacio protegido de Lo Poyo.

A preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, este conocido profesional, que comparecía como testigo, explicó que advirtió en ese escrito, suscrito en mayo de 2004, sobre diversas irregularidades del proyecto, como el incumplimiento de la Ley del suelo o el de la legislación ambiental vigente. El técnico se mostraba contrario en su escrito a la reclasificación urbanística de parte de los terrenos de Lo Poyo porque esta pretendía dar aprovechamiento urbanístico a los terrenos en cuestión. Para ello, según explicó, la aprobación inicial del Consistorio cartagenero los calificaba como de sistema general-espacio libre de protección natural, pero este no era un espacio libre porque estaba sujeto a restricciones derivadas de la legislación ambiental. «El suelo especialmente protegido no tiene aprovechamiento urbanístico, lo llamen como lo llamen», recalcó.

Iracheta explicó al tribunal que presentó el informe y no volvió a saber nada más de el tema hasta que consultó el expediente y comprobó que su informe había sido posteriormente corregido por el entonces subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas, que se sienta estas semanas en el banquillo acusado de presunta prevaricación y que se enfrenta a una petición de inhabilitación que ronda los cinco años y medio y que podría privarlo de su condición de funcionarios. «No era la práctica habitual (...) Yo conozco las anotaciones que hace el señor Ródenas a mi informe cuando llega el plan parcial, un año después. Solicito el expediente y veo que mi informe contiene una serie de anotaciones y que el que se tramita es el del señor Ródenas», explicó. «Del plan parcial me abstuve porque entendí que estaba desautorizado».