«Sin técnica no hay nada; la formación clásica es la base de todos los bailes» Yaiza Melero. / lv La bailarina, Yaiza Melero Tortosa, representará a España en la categoría femenina profesional de salsa MINERVA PIÑERO Viernes, 23 noviembre 2018, 08:01

Yaiza Melero (Barcelona, 1997) recuerda, emocionada, las palabras de una de las alumnas del Estudio de Danza Yaiza, su escuela de baile, situada en Santiago de la Ribera. «Me dijo que quería aprender a bailar antes de morir», cuenta la joven, quien dedica sus tardes a dar clases de baile. Por las mañanas, además, entrena para presentarse a numerosos concursos, como es el 'Salsa Na Má', un certamen al que acudió la semana pasada y que le permitirá representar a España en la categoría femenina profesional de salsa el próximo febrero en el campeonato mundial, «que se celebrará en Italia», añade la bailarina.

-¿Hasta qué punto es importante la formación clásica?

-Para mí, es la base de todos los bailes; el clásico es la formación que te va a permitir tener una buena colocación, que va a determinar la forma de andar sobre un escenario y la línea estética. Te da la facilidad para que, más tarde, puedas aprender el resto de estilos. Nosotros tenemos un lema: sin técnica no hay nada. Aunque claro, el clásico es necesario si quieres trabajar como bailarín, pero no es obligatorio para quienes quieran aprender a bailar otros estilos por gusto.

-¿Qué requisitos debían cumplir los participantes del campeonato 'Salsa Na Má', donde consiguió el primer puesto hace unos días?

-Justamente este concurso es algo complejo; su procedimiento no es el habitual. Los campeonatos normalmente son coreográficos y suelen estar divididos en categorías, pero en este campeonato teníamos que improvisar. Fue un concurso abierto a toda la gente. Daba igual que fueras bailador o bailarín, como decimos en este mundo, ya que se podía presentar cualquier persona. El bailador sería quien se forma en el baile pero no se dedica a ello; los bailarines quienes se dedican profesionalmente. De hecho, en Almería, donde se celebró el encuentro, batallé contra chicas que no se dedican profesionalmente a la salsa.

-¿Batalló?

-Sí, así llamamos al procedimiento de este campeonato, en el que todo lo rige la suerte. En cada batalla bailan dos chicas, elegidas por sorteo. La primera baila cuarenta segundos. Después, le toca a la otra. En cada batalla, este proceso se repite tres veces. Debemos improvisar la canción que salga, aunque cada concursante cuenta con un comodín que le permite cambiar de canción en un momento determinado. Este comodín solo pudimos usarlo en una ocasión durante todo el campeonato.

-¿Qué evaluaba el jurado?

-Al tratarse de un campeonato de improvisación, lo que más se evaluó, además de la calidad y de la técnica, fue la musicalidad del intérprete y la ejecución. No podíamos bailar con una simple base, la música sonaba, había que moverse también escuchando los distintos instrumentos y golpes. La interpretación fue muy importante. Para que no hubiese ningún empate, el número de personas que componían el jurado era impar. Justo después de cada batalla, los jueces señalaban con una mano la candidata que preferían y que pasaría a la siguiente ronda. En mi caso, participé en la categoría solista femenina profesional.

-¿Es la primera vez que participa en este campeonato?

-Sí. 'El Salsa Na Má' fue creado por un artista italiano. Esta fue la tercera vez que se realizó el campeonato, pero las dos primeras ediciones se celebraron en Italia.

-¿Cuál fue el premio?

-Poder ir a la final mundial con los gastos pagados, que se celebrará en Italia, los días 1, 2 y 3 de febrero. Allí, el ganador se lleva diez mil euros.

-¿Cuántas modalidades de salsa practica?

-Existen varias. Podemos aprender la salsa en uno, la salsa en dos, el estilo cubano... Ahora, se lleva mucho mezclar la salsa con los ritmos de la afro rumba.

-¿Desde cuándo vive en Murcia?

-Desde hace unos siete años. Nos mudamos a Murcia por una decisión familiar. Yo tenía 13 años, era una niña. Cuando vinimos, a mi padre, que había trabajado en el mundo de la representación de artistas, se le ocurrió abrir una escuela de baile, ya que no encontrábamos ninguna a la que yo pudiera ir. Así nació el Estudio de Danza Yaiza, en Santiago de la Ribera.

-¿Y qué nivel de salsa tienen los murcianos?

-En cuanto a bailes latinos, aquí, el nivel de la bachata es más elevado que el de salsa, aunque este año parece que la salsa va ganando terreno. La gente ha empezado a formarse más.