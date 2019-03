El Teatro Romea celebra el empoderamiento femenino en la gala 'Entre mujeres creadoras' Eva Llorach, tras la entrega de su reconocimiento. EFQ. murcia Sábado, 9 marzo 2019, 04:36

Tras recibir el impulso y la fuerza que las doce artistas incentivaron en el público asistente al evento, el Teatro Romea se vistió a continuación de etiqueta para celebrar la gala 'Entre mujeres creadoras, un espacio que enfatizó, de nuevo, la importancia de dar visibilidad al género femenino y fomentar la equidad social. Contó con la presencia de distintas autoridades, como el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras y el alcalde de Murcia, José Ballesta.

Las ponentes recibieron, de manos de la concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, Lola Sánchez; la concejala de Comercio, Maruja Pelegrín; la concejala de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, y la concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios, Rebeca Pérez, todas ellas del Ayuntamiento de Murcia, un reconocimiento a su labor.

Además, los asistentes también tuvieron oportunidad de conocer más de cerca el trabajo de Alondra Bentley, que deleitó al público con 'My projection of you', una canción incluida dentro de su último disco, 'Solar System', y la actuación de Carmesí, que destacó por relatar, a través de la música, una canción muy personal sobre violencia de género. Por otro lado, destacó la intepretación con tonos flamencos de la bailarina Ana Botía y la presencia de Ana Mba, que tocó una pieza a la viola acompañada de Julia Moreno, encargada de recitar al mismo tiempo un poema sobre la lucha y el esfuerzo de las mujeres.

Por último, Ballesta, que subió al escenario con todas las muejres de su corporación municipal, incentivó a los hombres a apoyarlas en la lucha por sus derechos y destacó que no hay democracia sin igualdad.

López Miras, por su parte, puso en valor la importancia de la equidad como un derecho de la ciudadanía y apuntó a la necesidad de reconocer el papel de la mujer en la sociedad.