«Tardaron casi siete años en concederme la reducción de jornada» Una trabajadora del sector agroalimentario cuenta que en su empresa la degradaron para poder conciliar MARTA SEMITIEL Lunes, 4 marzo 2019, 07:16

No quiere decir su nombre ni el de la empresa para la que trabaja por miedo a que la reconozcan y tomen represalias contra ella. Sin embargo, no le tiembla la voz al contar que tardaron casi siete años en concederle una reducción de jornada para poder estar más tiempo con su hija. Carmen -nombre ficticio- pidió la reducción por primera vez en 2011 «y, cuando al final me la dieron, en octubre de 2017, me cambiaron el puesto de trabajo a otro mucho menos cualificado. Me dijeron que en mi puesto no podía hacer otro horario que el que estaba establecido».

Ella tenía cierta responsabilidad en el control de calidad de la empresa, pero tuvo que «tragar» con una degradación de funciones. Ahora trabaja cinco horas al día, lo cual le permite llevar y recoger a su hija del colegio cuando tiene turno de tardes y solo llevarla cuando va de mañanas, «y tampoco trabajo los fines de semana». Ella sabe que, en un mercado laboral en el que se respetase y protegiese el derecho de conciliación, «no tendría que haber renunciado a nada, ni a mi puesto ni a la reducción. Pero mira, dentro de lo que cabe, estoy contenta, porque puedo pasar más tiempo con mi hija», dice agradecida. «Además, lo que me quitan del sueldo es lo que antes me gastaba en guardería, así que por ese lado me quedo igual», se consuela.

Aún con la pérdida de sus responsabilidades, Carmen considera que ganó la batalla de la reducción de jornada; sin embargo, ahora se encuentra inmersa en otra para conseguir que la reubiquen dentro de la empresa, «porque eso fue lo que ellos me dijeron, que me buscarían un puesto más cualificado que el de ahora, pero cada vez que se lo recuerdo a mis superiores, pues me dicen que lo están mirando y así me van dando largas». La gran incógnita es lo que tardará en ganar esa segunda lucha, «porque yo no quiero denunciar, no me interesa meterme en eso porque no quiero perder mi empleo. Y cuando te pones a malas, que te sorprendan con un despido por bajo rendimiento es lo más fácil del mundo, y yo no quiero eso. Creo que por la vía pacífica, haciendo escritos junto a la representante sindical de la empresa, me irá mejor».

Una excedencia denegada

La pugna por la reducción de jornada no fue la primera pelea de Carmen en esta empresa. Lo primero que le denegaron fue una excedencia de seis meses que pidió al acabar su baja de maternidad, «porque yo no tenía quien me ayudase y no quería dejar a mi hija con cuatro meses en una guardería, pero me dijeron que tenía que reincorporarme, porque en control de calidad había mucha gente nueva y necesitaban que yo, que siempre he sido la más veterana, les explicase cosas y estuviera allí controlando un poco». Así que, sintiendo que no tenía otra opción, a las seis de la mañana Carmen dejaba a su bebé de cuatro meses con la abuela -quien la dejaba una hora después en la guardería- y se iba a cumplir su jornada de ocho horas.