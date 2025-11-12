La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tráfico intenso en la Ronda Oeste de Murcia a la altura del Malecón, en una foto de archivo. Javier Carrión / AGM

Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia

El Ministerio adjudica las obras para construir un cuarto carril en la autovía A-30 frente a La Alberca, para evitar las retenciones hacia Alcantarilla y El Palmar

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:57

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 11,85 millones de euros el contrato de obras para mejorar la seguridad y capacidad ... del ramal de incorporación de la autovía A-30 a la autovía MU-30, al sur de la ciudad de Murcia. Se trata de eliminar un punto negro de tráfico frente a La Alberca y evitar las colas de vehículos que se producen en los días laborales en dirección a El Palmar y Alcantarilla, donde se ubican varios polígonos industriales. Para ello se construirá un cuarto carril de 1,2 kilómetros de longitud.

