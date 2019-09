El talento del turismo y las relaciones internacionales tiene su sede en Murcia

Alumnos de ayer, líderes de hoy

• Salva Carmona, Graduado 2019

Meliá Villa Aitana _ «Aunque son muchas las salidas que ofrece la carrera tenía claro que lo mío era el hotel. Desde que acabé he estado en hoteles de la cadena Meliá en complejos de 4 y 5 * . Me he preparado y quiero seguir trabajando para ir promocionando y llegar a ser Director »

• Rubén Díaz, diplomado 2008

Gerente Franquicia Picadilly Coffee

«La carrera me enseñó asignaturas generales de una empresa que en mi caso me dio la base para poder trabajar y profundizar en mi propio negocio : Picadilly Coffee. Hoy en día cuento con 10 locales por España dentro de un proyecto de franquicia que está expandiendo la marca a nivel nacional»

• Carmen Botella, diplomada 1993

Directora de Acceso Congresos y Presidenta de OMEP

«Fundé una empresa de organización de congresos nacionales e internacionales gracias a mis conocimientos de idiomas y de gestión turística , reinventando un sector que estaba iniciándose entonces . Actualmente somos Firmante de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU »