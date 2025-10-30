El talento regional absorbe la savia de la creatividad y la cultura del esfuerzo

Benito Maestre Murcia Jueves, 30 de octubre 2025, 20:57 Compartir

Con gran atención y mucha interacción, el evento 'Diape 25' se retomó por la tarde con el programa 'Emprendedores', secundado por un batallón de estos empresarios, en su mayoría jóvenes, que se han lanzado a la carrera de montar sus propios negocios, con propuestas de valor novedosas, interesantes y disruptivas. Lo que explica por qué la Región de Murcia mantiene un ritmo emprendedor superior a la media nacional.

En el día a día de estas compañías, tienen que lidiar con distintos frentes, desde la sostenibilidad económica hasta la ciberseguridad. Sobre esto último, disertó Enrique Serrano, CEO y fundador de Hackrocks, que simula ataques reales con la finalidad de mejorar la protección ante las amenazas y vulnerabilidades. «Contratamos 'hackers', que no ciberdelincuentes», aclaró el directivo, añadiendo que trabajan con ejércitos de varios países, entre otros clientes. Inició su intervención con la cifra de que el 78% de las empresas ya emplean la inteligencia artificial (IA), pero que lo importante de este matrimonio es la ciberprotección, para evitar el robo de dinero y datos, y los chantajes, así como la confianza de socios y clientes. Una de las principales medidas es poner contraseñas seguras, únicas e impredecibles, con un mínimo de ocho caracteres y que combinen letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. «Más de la mitad de las empresas que audito tienen como contraseña el nombre de la empresa con la primera letra en mayúscula, un asterisco y la fecha de fundación», comentó, antes de reconocer que «yo no me sé ninguna de mis contraseñas». De hecho, utiliza un programa que las crea, con hasta 25 caracteres, almacena y dispone de una protección con triple capa de seguridad para que nadie externo pueda acceder.

Para comprobar lo expuesta que está la población en internet, pidió al público que algún voluntario le facilitara su cuenta de correo electrónico para ingresarla en una web que muestra el historial de filtraciones. Se comprobó que había tenido once violaciones de datos, adueñándose de informaciones como la fecha de nacimiento, número de teléfono, nacionalidad, etc. Al respecto, aconsejó poner un PIN a WhatsApp para evitar que los ciberdelincuentes, habiendo podido hacer un duplicado de la tarjeta SIM, se queden con la cuenta al intentar registrar ese número en otro dispositivo para completar el proceso.

Evolución meteórica

Con una gama de trece variedades, más de 13.000 puntos de venta y el deseo de superar la barrera de los 100 millones de facturación, Beatriz Magro presentó el proyecto Komvida, la marca de kombucha que salió al mercado en mayo de 2017 y que abrió el camino a la competencia; no se veía un fenómeno similar tras el de Aquarius, presumió la extremeña, embarazada de su quinto hijo. Actualmente, esta firma representa el 57% de la cuota de mercado.

Narró que el proyecto brotó en el séptimo día de su vuelta al mundo, hace nueve años, cuando probó por vez primera esta bebida en California. Los inicios de Komvida comenzaron en un desván de Fregenal de la Sierra, en Badajoz, su pueblo natal y el de su socia, Nuria Morales, desde donde fabrican y distribuyen. La empresa sigue ubicada en la localidad y da empleo a más de 100 personas, de ellas el 80% son mujeres.

La marca, recientemente galardonada con el Premio Alimentos de España 2025, en la modalidad de Producción Ecológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, comenzó a ser rentable al tercer año, en 2019. «Si no te obsesionas con tu proyecto, no lo sacas adelante», repitió Magro, quien siempre tuvo claras las ideas de «soñar muy alto» y «plantar cara a las bebidas azucaradas que tanto daño hacen».

«No todos tenemos que salir de las escuelas de negocios», afirmó la extremeña, en referencia a que las claves de su éxito se han basado en una metodología autodidacta. Una de ellas es el respeto al dogma de contribuir al bienestar de las personas, al que recurren cada vez que tienen que tomar decisiones difíciles, es decir, las que involucran a «personas y dinero».

Bien de empaste

La suya fue una intervención motivadora, dinámica con la que se metió al público en el bolsillo. El conferenciante y tenor José Manuel Zapata profundizó sobre la sostenibilidad, la innovación, el empaste (vocal) y lo bueno de perdonarse los errores, empleando la música y su experiencia en el sector como hilos conductores.

Puso el ejemplo de la orquesta de 'La Música del Reciclaje', compuesta por menores de entornos vulnerables de la Comunidad de Madrid que tocan instrumentos hechos con latas, tenedores, sumideros, cajas de vino o bidones de aceite. «Si estamos obsesionado con dar una segunda oportunidad a un tetrabrik, por qué no a un niño que lo necesita; este es uno de los sentidos mágicos de la sostenibilidad», incidió Zapata Tenor.

Al respecto, apostilló que el empaste no solo es un término musical, sino un pegamento para las personas si «somos generosos, escuchamos a nuestro equipo de forma activa y tenemos la sensación de pertenecer a la misma tribu». Esto es, lo contrario a lo que le sucedió en el primer ensayo del coro al que le invitó su amiga Mabel: «Quise demostrar que me sabía la parte de los tenores y metí un bocinazo que los mirlos cayeron de los árboles. La profesora Herminia, que sabía que había sido yo, dijo que tenía que escuchar a los demás», comentó en tono de guasa. En la recta final, propuso al respetable cantar dos estrofas del 'Himno de la Alegría', de Miguel Ríos, para comprobar el empaste. «Estáis haciendo lo mismo y siendo felices, es un paradigma de lo que debería suceder», puso de manifiesto.

