Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²

La empresa cartagenera Talasur Group, una de las compañías más reconocidas en España en el ámbito del interiorismo, 'contract' y construcción llave en mano, tiene ... previsto tener plenamente operativa su nueva planta productiva en Balsicas en la primavera de 2027. Un proyecto que le permitirá dar el gran salto en construcción industrializada con unas instalaciones de 6.000 metros cuadrados, dentro de una primera fase que supondrá una inversión de 4,8 millones de euros.

«A lo largo de 2026 desarrollaremos toda la parte de ingeniería de cara a tener todo listo». Así lo aseguró a LA VERDAD su fundador y CEO, Salvador Bernal. «Con esta nueva área de trabajo vamos a empezar a hacer construcción prefabricada con una plantilla de medio centenar de trabajadores», afirma. Aunque hay que tener presente que con la segunda fase prevista para los siguientes años la inversión global se elevará a 10 millones. «Sabemos que hay una necesidad en el mercado, y eso es lo que nos hace tomar la decisión», añade.

Precisamente, Talasur fue protagonista ayer de la segunda jornada de Building Revolution -el ciclo de innovación en construcción impulsado por el Info, en colaboración con Frecom y el centro tecnológico de la construcción-, que colgó otra vez el cartel de completo durante la visita profesional a las actuales instalaciones de la firma en la pedanía pachequera, según destacó la propia patronal sectorial. De hecho, se presentó ante decenas de directivos y técnicos su modelo flexibilizado 360º, que combina ingeniería de procesos, fabricación industrializada y personalización artesanal.

«La industrialización no es una amenaza para la creatividad, sino un marco que permite hacerla viable a gran escala. Nuestro desafío ha sido transformar la forma de diseñar y fabricar sin perder la esencia de lo que fuimos. Hoy podemos decir que la combinación entre diseño personalizado y procesos industriales no solo es posible, sino imprescindible para competir a nivel global», indicó Bernal durante la visita.

De hoteles a residenciales

Hay que tener en cuenta que en su caso ya vienen trabajando con piezas repetibles, premontajes avanzados y soluciones modulares. Y es que su trayectoria hacia la industrialización es un camino natural hacia la construcción modular integral, especialmente en proyectos hoteleros, residenciales, hospitalarios, entre otros.

Durante la jornada se explicó cómo el modelo híbrido de esta compañía regional permite transformar procesos tradicionalmente artesanales en sistemas productivos más estables, repetibles y eficientes. Todo ello a partir de una modulación inteligente de cada proyecto, que descompone el diseño en componentes definidos. Además, se integra con procesos de fabricación y técnicas automatizadas que aseguran precisión milimétrica y una notable reducción de errores, especialmente en proyectos de gran volumen como los que ejecuta esta mercantil. Un enfoque al que se suma una logística secuenciada y un montaje por zonas y fases, minimizando improvisaciones y permitiendo cumplir plazos de forma más predecible.

En suma, se trata de innovaciones que permiten acortar entre un 30% y un 35% los plazos, una ventaja especialmente relevante en un sector donde la velocidad y la certeza de entrega condicionan mucho la competitividad. Sin olvidar que el valor diferencial de esta metodología no reside únicamente en la fábrica, sino en lo que la compañía denomina «ingenierizar el diseño», es decir, detectar incompatibilidades antes de producir, unificar soluciones técnicas, diseñar piezas reproducibles y preparar premontajes.

El presidente de Frecom, José Hernández, hizo hincapié en que el caso de Talasur es un ejemplo del potencial innovador del tejido regional, a la vez que demuestra que «la industrialización ya no es una tendencia futura, sino una oportunidad presente».