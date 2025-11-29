La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los participantes en la visita a Talasur atienden las explicaciones de Salvador Bernal en una de las zonas de producción, ayer. Vicente Vicéns / AGM

Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²

La compañía cartagenera desarrollará el próximo año toda la ingeniería de su complejo en Balsicas, en el que invertirá 4,8 millones de euros para ejecutar la primera fase

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:27

Comenta

La empresa cartagenera Talasur Group, una de las compañías más reconocidas en España en el ámbito del interiorismo, 'contract' y construcción llave en mano, tiene ... previsto tener plenamente operativa su nueva planta productiva en Balsicas en la primavera de 2027. Un proyecto que le permitirá dar el gran salto en construcción industrializada con unas instalaciones de 6.000 metros cuadrados, dentro de una primera fase que supondrá una inversión de 4,8 millones de euros.

