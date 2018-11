«Sustituyo los manuales teóricos por herramientas visuales» Gey Lagar muestra la aplicación 'TEAyudo'. / Pablo sánchez / agm Gey Lagar es experta en Trastorno del Espectro Autista MINERVA PIÑERO Jueves, 15 noviembre 2018, 07:55

Hace diez años, durante unos instantes, el mundo de Gey Lagar (Oviedo, 1974) dejó de girar. «A mi hijo le diagnosticaron que estaba dentro del espectro del autismo», cuenta. «Fue una noche de bloqueo total». Licenciada en Geografía e Historia, hoy, a las 17.30 horas, participará en el XIX Congreso de la Asociación Española de Profesionales del Autismo, en El Batel, en Cartagena, donde expondrá 'Equidad e inclusión a través del arte: detectives del arte en el Museo de Bellas Artes de Asturias'. También presentará 'TEAyudo A Jugar', la aplicación que nació tras publicar 'Patios y parques dinámicos', su método.

-¿Qué propone en 'Detectives del arte'?

-Es un programa para potenciar la inclusión social en un contexto de educación no formal, en los museos. Con esta iniciativa, los niños podrán disfrutar de las obras de arte a través del juego y la creatividad, todo planteado desde una metodología específica, orientada a niños con autismo. Las explicaciones van apoyadas con pictogramas, con dinámicas creativas y sensoriales. En lugar de ir al museo a que nos cuenten una obra de Picasso oralmente, lo que se hace es contarlo con herramientas visuales.

-¿Por ejemplo?

-A la hora de explicar a los niños que estamos delante de una obra de Picasso, yo les mostraría un panel, una especie de carpeta en la que se coloca la explicación pictografiada. Mis palabras van acompañadas de las imágenes. Es un sistema de lectura global, un archivador en el que voy pasando las hojas. Pondría, en este caso, cuadros de Picasso, de su historia y estilos. Se trata de evidenciar el arte desde un punto de vista plástico.

-¿Dónde ha puesto en marcha este proyecto?

-En el Museo de Bellas Artes de Oviedo. Allí lo instauramos en 2014. La primera fase la enfocamos a niños y niñas con autismo. Después, en 2016, comenzamos a hacerlo con familias. Ahora participan familias con y sin niños con autismo. La tercera fase empieza ahora: vamos a visitar el Hospital Central de Asturias para explicar el programa.

-¿Qué falta por hacer desde las aulas?

-Falta no etiquetar, no juzgar. En lugar de decir que un niño con unas características determinadas nunca va a poder jugar o leer, debemos acompañarlo, ser equitativos y buscar herramientas para que participen. Cada vez hay más docentes implicados.

-¿Qué papel juegan las instituciones en este contexto?

-Un papel fundamental. El pasado septiembre, por ejemplo, en Andalucía se publicaron unos documentos sobre el recreo, en los que ponía que era un tiempo lectivo e inclusivo. Estamos avanzando: seguimos una misma línea.

-¿Cómo funciona la aplicación que presenta en El Batel esta tarde?

-Es una herramienta para estructurar el tiempo, en la que se explica con quién vamos a jugar, dónde y cómo, que es lo más importante. Sustituimos los manuales teóricos, como son las instrucciones de cualquier juego de mesa, por herramientas visuales, como es la aplicación. 'TEAyudo' cuenta incluso con un gestor de turnos.

-¿Por qué es inclusiva su aplicación?

-Porque está hecha para todos. De hecho, 'TEAyudo' nació a raíz de 'Patios y parques dinámicos', otro proyecto.

-¿En qué consiste?

-Es un programa que dinamiza el tiempo de recreo de los alumnos, sean cuales sean sus características personales. Nació para ayudar a los alumnos con autismo, pero rápidamente creció para ayudar a niños con hiperactividad, dificultades visuales, altas capacidades... Y a todos y a todas, en general. El proyecto está recogido en el libro 'Patios y parques dinámicos'.

-¿También mediante instrucciones visuales?

-Sí, como en la aplicación. No es un manual teórico, sino un sistema de implementación. Tiene 36 fichas de juegos visuales, pictogramas...

-¿Qué recomendaría a los padres que se encuentran en su situación?

-Deben saber que el niño no se va a curar porque esto no es una enfermedad, sino una manera de funcionar y sentir. Les recomendaría formarse con especialistas; ser proactivos. Yo, por ejemplo, me he formado en Pedagogía y he cursado un posgrado para ser experta en Trastorno del Espectro Autista.