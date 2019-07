Suspenden la pena de cárcel de un hombre en la Región a cambio de que no vuelva a tomar drogas El Palacio de Justicia de Murcia, sede de la Audiencia Provincial, en una foto de archivo. / Nacho García / AGM La Audiencia Provincial ordena un seguimiento para comprobar que no abandona el tratamiento de desintoxicación ni consume estupefacientes durante cinco años, el tiempo que se le había impuesto de pena de prisión EFE Sábado, 13 julio 2019, 18:24

La Audiencia Provincial de Murcia atendió la petición de un condenado de dejar en suspenso la pena privativa de libertad que se le impuso, pero a condición de que no abandone el tratamiento que sigue para dejar el consumo de estupefacientes. Para comprobarlo, se le hará un seguimiento ordenado por el propio tribunal.

La sentencia revoca así la resolución de un juzgado de lo Penal de Murcia que no accedió a la petición porque aunque estaba en tratamiento de deshabituación, realmente no lo cumplía. El juez se basó para ello en que, según los datos incorporados a las actuaciones, los análisis de cabello y orinan habían dado positivo al consumo de hachís.

En su recurso ante la Audiencia, el afectado alegó que en un drogadicto de tantos años como era su caso siempre caben episodios esporádicos de consumo ocasional, «sin que ello suponga que no se sigue el tratamiento». El tribunal estimó su apelación y dejó en suspenso durante cinco años la pena de prisión que le fue impuesta, a condición de que durante ese tiempo no vuelva a cometer ningún delito y a que no abandone el tratamiento para desengancharse de la droga.

El tribunal considera que el apelante inició ese tratamiento y que los consumos esporádicos al inicio del mismo «no son significativos de abandono y fracaso». La sala dice que se deberá evaluar periódicamente ese seguimiento, de manera que la medida de suspensión de la pena será revocada si se advierte que el mismo fracasó.