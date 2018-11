PP y Cs suscribirán en solitario las 69 medidas contra la violencia machista La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, asistió ayer a la lectura del manifiesto de la Fundación Cermi con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género / Edu Botella El PSOE secunda a Podemos y también deja el pacto que ayudaron a diseñar durante dos años de negociaciones, por su rechazo a la ley de Familia GREGORIO MÁRMOL Viernes, 23 noviembre 2018, 03:47

El anunciado Pacto Contra la Violencia de Género quedará convertido el domingo en un acuerdo bilateral de PP y Ciudadanos (Cs), debido a la negativa del PSOE y de Podemos a firmar el texto que ambos partidos también ayudaron a redactar tras 25 meses de trabajos conjuntos. Así lo anunció ayer el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, tras un pleno en la Asamblea Regional muy bronco y crispado por el cruce de acusaciones entre PP y Podemos a cuenta de ese pacto y del cumplimiento de la ley del Aborto en los hospitales murcianos.

«No hay motivos para no firmarlo. De hecho [PSOE y Podemos] ya firmaron un preacuerdo con las 69 medidas para la lucha contra la violencia de género y ayudas para quienes sufren esa lacra», recordó. López Miras insistió en que, tras las protestas, su equipo hará correcciones jurídicas a la alusión al aborto recogida en el artículo 74 del anteproyecto de ley de Protección Integral a la Familia -«no es un derecho, sino un fracaso», dice- que incomoda a los dos partidos de izquierdas. En concreto, cambiará el término «no es un derecho», pues sí lo es, regulado por una ley orgánica, pero mantendrá la palabra «fracaso» con otra redacción distinta. Aun así, al PSOE le parece una rectificación insuficiente y Podemos señaló que tiene más motivos para no firmar, como la infradotación presupuestaria.

«Ese pacto ha sido objeto de trabajo de muchas asociaciones y hemos considerado que no podíamos retirarnos de él hasta que tuviéramos una solución definitiva sobre el artículo 74. Este momento ya ha llegado, no tenemos esas garantías y consideramos que el derecho a la libre decisión de las mujeres murcianas sobre cómo y cuándo organizan su maternidad es una consecuencia directa de su autonomía moral», señaló en Murcia la vicesecretaria del PSRM, Gloria Alarcón. Avanzó, además, que presentarán mociones en todos los ayuntamientos para exigir al Ejecutivo regional la supresión del artículo.

Los socialistas quieren que todos los ayuntamientos pidan la rectificación del proyecto de ley de Familia

«Falto de presupuesto»

«Como pacto, está muy bien escrito. Pero debe venir acompañado de un presupuesto real», pidió la diputada de Podemos María Ángeles García Navarro durante el debate en la Asamblea. Aseguró que de los ocho millones presupuestados para 2019 por el Gobierno regional para desarrollar la estrategia, tres llegan del pacto estatal y el resto, es la misma cantidad que ya destina la Comunidad a esas políticas. «No digan que este gobierno ha hecho un esfuerzo», reprochó. A lo que López Miras replicó después con una pregunta retórica: «¿Es mejor no tener un pacto o tenerlo con 8 millones?»

Podemos alega también que el presupuesto de 8 millones para atender a las víctimas es insuficiente

García Navarro mantuvo una tensa discusión con el portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, y varios de sus diputados. «Son ustedes los enemigos del progreso», «banda de oportunistas que se vende por un puñado de votos» y «una rémora» para las mujeres son algunas de las frases que les dedicó durante la defensa de la moción para que el Servicio Murciano de Salud cumpla a rajatabla la ley del Aborto. Dijo tener constancia de su incumplimiento, de no asignar casos a los ginecólogos que no son objetores de conciencia y de la derivación de murcianas que quieren abortar a clínicas de otras provincias, dificultando su derecho.

A las continuas acusaciones de la diputada respondió desde su escaño el portavoz popular, que acusó a Podemos de estar en política para «escupir» a sus rivales. El Pleno estuvo paralizado un minuto por las ráfagas de acusaciones, comentarios y críticas de los populares.

La moción salió adelante con los votos a favor de los diputados de Podemos, PSOE y Ciudadanos. Los del PP se abstuvieron. «La ley ya se cumple», aseguró tajante Inmaculada González para zanjar el asunto, no sin antes acusar a García Navarro de «hacer una intervención miserable con un tema muy serio».

«Con la violencia de género no se puede jugar. El pacto debe estar por encima de cualquier otro detalle», advirtió Martínez, quien agregó que a «Podemos ya no le caben más excusas para no firmarlo» y achacó su postura a tácticas electorales. No lo entendió así García Navarro, quien sentenció: «No podemos firmar un pacto con un gobierno machista que no favorece la igualdad».

Mediación de López Morell

La situación generada en vísperas de la conmemoración el próximo domingo del día internacional contra la violencia machista incomodó especialmente a Ciudadanos, cuyo diputado Miguel Ángel López Morell trató de tender puentes en los últimos días con el PSOE. «Hoy es uno de los días más tristes desde que estoy en política. Tras dos años de trabajo, cuando había consenso absoluto, PSOE y Podemos se descuelgan del pacto. De veras que no lo entiendo», aseguró molesto, tras recordar que la ley de Familia y el pacto son dos asuntos distintos. Aun así, medió con insistencia en San Esteban para modificar el polémico artículo, «pese a las dudas de que la ley de Familia pueda salir adelante esta legislatura», dijo.

En ese clima de crispación sí hubo unanimidad política para solicitar al Gobierno regional que propicie un protocolo específico y un código ético en el ente audiovisual RTRM (La 7 y Onda Regional) para el tratamiento informativo en los casos de violencia de género. También para que impulse un plan de igualdad en ambas empresas públicas.

Todos los grupos políticos también votaron a favor de una moción de Ciudadanos para apoyar el sector pesquero y promocionar el pescado del Mar Menor mediante una campaña promocional y la concesión del distintivo de calidad Indicación Geográfica Protegida.