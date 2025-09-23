Suprimen un 'cuello de botella' en la carretera de acceso a la dársena de Escombreras El Ministerio pone este martes en servicio la duplicación de un tramo de casi 300 metros en la CT-34, un vial que soporta casi 13.000 vehículos de media diaria

Manuel Buitrago Martes, 23 de septiembre 2025, 09:10 Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible puso este martes en servicio las obras de duplicación de la carretera CT-34 entre los kilómetros 9,020 y 9,290, que sirve de acceso a la dársena de Escombreras. La inversión total de los trabajos ha sido cercana a los 1,4 millones de euros. Esta carretera tiene una longitud de 9,3 kilómetros, soporta diariamente un tráfico de 12.877 vehículos y tiene, desde su inicio en el enlace de Alumbres, una sección transversal dotada con dos carriles por sentido de circulación. Sin embargo, en el tramo final de 290 metros de longitud, objeto de las obras ahora finalizadas, la carretera solo disponía de un carril por sentido lo que suponía un «cuello de botella» que influía negativamente en la circulación, informa el Ministerio.

Para solucionarlo, el 10 de agosto de 2023 el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Cartagena, suscribieron un convenio de colaboración que contempla la reposición de los principales servicios afectados por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena y la posterior ampliación de calzada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio.

La obra ha consistido en ampliar la sección transversal de la carretera para añadir un carril por cada sentido de circulación, mejorar los sistemas de contención de vehículos mediante barreras de hormigón con perfil new jersey, mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales disponiendo nuevas cunetas hormigonadas y renovar la señalización y cartelería para una mejor percepción de la misma por los usuarios de la carretera, con la consecuente mejora de la seguridad vial.

Previamente, para dar cabida a la ampliación de las calzadas, ha sido necesario desmantelar el paso superior del ferrocarril, llamado Ramal ferroviario 1 de Escombreras, que se encontraba fuera de servicio.

Una vez recibida y puesta en servicio la nueva infraestructura de acceso a la dársena de Escombreras, dado el carácter eminentemente portuario del tráfico, la Dirección General de Carreteras cederá gratuitamente el tramo a la Autoridad Portuaria de Cartagena para su incorporación al Dominio Público Portuario.