El canal del Trasvase, a su paso por Albatera. A. T.

El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase

El alto tribunal avala el decreto del Ministerio y rechaza la última alegación pendiente de las autonomías del PP contrarias al incremento de los caudales ecológicos

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:19

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que presentó el Gobierno murciano contra la subida de caudales ecológicos en el Alto Tajo y su impacto ... en el recorte progresivo del Trasvase. Este era el último recurso formulado por un gobierno autonómico del PP contra el Plan del Tajo que quedaba por resolver. Después de este nuevo revés, solo quedaría por dilucidar el recurso del Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats). Los Servicios Jurídicos de la Comunidad estudian el fallo para conocer los argumentos esgrimidos por el Supremo.

