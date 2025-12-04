El Supremo rebaja la pena a un vecino de Cartagena que contrató préstamos a nombre de otro hombre El Alto Tribunal considera que el procesado, que aprovechó la documentación que el afectado le facilitó para venderle un coche, debe ser condenado a un año de cárcel

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba a un vecino de Cartagena a dos años y tres meses de prisión por contratar dos préstamos a nombre de otro hombre aprovechando los datos que este le había facilitado para venderle un coche. La Sala de lo Penal, en una resolución a la que LA VERDAD ha tenido acceso, estima el recurso presentado por el abogado Antonio Casado Mena, que se encarga de la defensa del procesado. El Alto Tribunal entiende que este cartagenero debe ser condenado únicamente por un delito de estafa -no uno de estafa y otro de falsedad como fue inicialmente- y rebaja su pena a un año de cárcel.

José S. L. fue condenado por un juzgado de lo Penal de Cartagena en abril de 2022 a dos años y tres meses de cárcel por un delito de falsedad documental en concurso con un delito de estafa. El procesado, según recogía la resolución, había comprado un coche a otro hombre y posteriormente, en 2018, aprovechando su documentación, se hizo pasar por él para contratar dos préstamos por 849 y 699 euros.

Para la contratación de esos préstamos, el hombre confeccionó una copia de la presentación de la declaración del IRPF del año anterior, un DNI a nombre del otro hombre pero con su fotografía y una copia de una libreta de ahorro a nombre del afectado pero de la que era titular el acusado. De esta manera, tal y como subraya la resolución, contrató esos préstamos «a sabiendas de que no iba a pagar ninguna de las mensualidades». La empresa que ofrecía los préstamos reclamó al afectado 1.757 euros y este quedó integrado en un fichero de morosos.

La sentencia del juzgado de lo penal de Cartagena fue posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial, pero el letrado defensor decidió recurrir el fallo ante el Supremo. Casado Mena logra la revocación de la misma y el dictado de una nueva sentencia en la que, aceptando tres de los argumentos esgrimidos por esta parte, el tribunal dicta una nueva resolución que rebaja la pena de prisión impuesta a menos de la mitad.