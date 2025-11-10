La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La acusada, Sandra M., junto a su abogado defensor, en el transcurso del juicio ante la Audiencia. Vicente Vicéns / AGM

El Supremo confirma la pena de 15 años de cárcel a la acusada de matar a su bebé en Yecla

El Alto Tribunal aprecia en la joven una «voluntad consciente y deliberada» de no proporcionar a la recién nacida la asistencia necesaria para su supervivencia

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:37

Comenta

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 15 años de prisión que la Audiencia Provincial impuso a Sandra M., la acusada de matar a ... su bebé recién nacido en Yecla. Tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, el tribunal dictó una condena contra la joven por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco y la atenuante de dilaciones indebidas, que ahora se ve confirmada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  3. 3 Buscan a un joven que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  4. 4 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  5. 5 Una influencer desvela el truco para saber si un abrigo protege del frío antes de comprarlo: «Es una barbaridad»
  6. 6 Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán
  7. 7

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  8. 8

    Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después
  9. 9

    Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo
  10. 10 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Supremo confirma la pena de 15 años de cárcel a la acusada de matar a su bebé en Yecla

El Supremo confirma la pena de 15 años de cárcel a la acusada de matar a su bebé en Yecla