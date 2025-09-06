La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos del Instituto durante una práctica en el plató de televisión del campus de la UCAM. UCAM

FP Superior San Antonio, títulos oficiales como puente hacia el mundo laboral

El instituto, que tiene abierto el plazo de matrícula, forma parte del grupo educativo UCAM

FP

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:30

Administración, finanzas, informática, comercio, dietética, educación, salud dental, marketing, audiovisual o ingeniería son los diferentes campos en los que ofrece estudios el Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio, que lleva trece años impartiendo educación de máxima calidad en un entorno inmejorable como es el campus de la Universidad Católica de Murcia. El verdadero valor añadido de la FP es que, al tratarse de una formación fundamentalmente práctica, facilita la adquisición de las competencias y destrezas necesarias para su pronta incorporación al mundo laboral.

El instituto oferta sus estudios en modalidad presencial, a distancia y bilingüe, con un profesorado altamente cualificado, una metodología innovadora y las mejores instalaciones e infraestructuras docentes. Además, proporciona prácticas en empresas y bolsa de trabajo para la búsqueda de empleo. Una vez finalizados los estudios de FP Superior, los titulados podrán acceder a grados universitarios mediante los correspondientes reconocimientos de créditos/convalidaciones.

En este sentido, el Instituto Superior de FP San Antonio mantiene un convenio de colaboración con la UCAM que establece condiciones especiales de bonificación en tasas de reconocimientos y exención de derechos de inscripción para sus estudiantes, entre otras.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  2. 2

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  3. 3 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
  4. 4

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  5. 5 Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco
  6. 6 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después
  9. 9 El Ayuntamiento de Murcia abrirá la terraza del Moneo para que los ciudadanos puedan presenciar el pregón de Viva Suecia
  10. 10 Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad FP Superior San Antonio, títulos oficiales como puente hacia el mundo laboral

FP Superior San Antonio, títulos oficiales como puente hacia el mundo laboral