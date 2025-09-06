FP Superior San Antonio, títulos oficiales como puente hacia el mundo laboral El instituto, que tiene abierto el plazo de matrícula, forma parte del grupo educativo UCAM

Alumnos del Instituto durante una práctica en el plató de televisión del campus de la UCAM.

FP Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:30

Administración, finanzas, informática, comercio, dietética, educación, salud dental, marketing, audiovisual o ingeniería son los diferentes campos en los que ofrece estudios el Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio, que lleva trece años impartiendo educación de máxima calidad en un entorno inmejorable como es el campus de la Universidad Católica de Murcia. El verdadero valor añadido de la FP es que, al tratarse de una formación fundamentalmente práctica, facilita la adquisición de las competencias y destrezas necesarias para su pronta incorporación al mundo laboral.

El instituto oferta sus estudios en modalidad presencial, a distancia y bilingüe, con un profesorado altamente cualificado, una metodología innovadora y las mejores instalaciones e infraestructuras docentes. Además, proporciona prácticas en empresas y bolsa de trabajo para la búsqueda de empleo. Una vez finalizados los estudios de FP Superior, los titulados podrán acceder a grados universitarios mediante los correspondientes reconocimientos de créditos/convalidaciones.

En este sentido, el Instituto Superior de FP San Antonio mantiene un convenio de colaboración con la UCAM que establece condiciones especiales de bonificación en tasas de reconocimientos y exención de derechos de inscripción para sus estudiantes, entre otras.

