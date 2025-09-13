La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos del Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, en una actividad de iniciación al paddle surf. UCAM

FP Superior San Antonio, títulos oficiales para acceder al mundo laboral

El Instituto, que tiene el plazo de matrícula abierto, forma parte del grupo educativo UCAM

LA VERDAD

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:45

El verdadero valor añadido de la FP es que, al tratarse de una formación fundamentalmente práctica, facilita la adquisición de competencias y destrezas específicas, siendo una opción muy a tener en cuenta para aquellos que están pensado en iniciar unos estudios con los que abrirse puertas en el mercado laboral.

El Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio, que forma parte del grupo educativo UCAM, lleva 13 años impartiendo educación oficial de máxima calidad en un entorno inmejorable como es el Campus de Los Jerónimos, sede de la Universidad Católica de Murcia.

El centro oferta sus estudios en modalidad presencial, a distancia y bilingüe, en áreas relacionadas con administración, finanzas, informática, comercio, dietética, educación, salud dental, marketing, audiovisual o ingeniería, con un profesorado altamente cualificado, una metodología innovadora y las mejores instalaciones e infraestructuras docentes. Además, proporciona prácticas en empresas y bolsa de trabajo para la búsqueda de empleo.

Una vez finalizados los estudios de FP Superior, los titulados podrán acceder a grados universitarios mediante los correspondientes reconocimientos de créditos/convalidaciones. En este sentido, el Instituto mantiene un convenio de colaboración con la Universidad Católica San Antonio que establece condiciones especiales de bonificación en tasas de reconocimientos y exención de derechos de inscripción para sus estudiantes, entre otras.

Más información en la página web fpsanantonio.com o al teléfono 968 278 848.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3 Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los TheFork Awards
  4. 4 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos
  5. 5 Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso alargarle la baja
  6. 6 Una doctora murciana alerta del peligro de usar este tipo de canela tan habitual: «Nos estamos intoxicando»
  7. 7 Arde Bogotá agota entradas en Lisboa y Oporto y cierra su gira española con Miguel Ríos en Sevilla
  8. 8

    La Junta Municipal de Churra se posiciona en contra del Espacio Norte de Murcia con el voto a favor del PP
  9. 9 Los compradores de vehículos eléctricos en la Región de Murcia ya pueden optar a 12,1 millones en ayudas
  10. 10 El presidente del TSJ reclama a Bolaños medidas urgentes para «acabar con el déficit histórico de jueces en la Región de Murcia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad FP Superior San Antonio, títulos oficiales para acceder al mundo laboral

FP Superior San Antonio, títulos oficiales para acceder al mundo laboral