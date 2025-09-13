FP Superior San Antonio, títulos oficiales para acceder al mundo laboral El Instituto, que tiene el plazo de matrícula abierto, forma parte del grupo educativo UCAM

Alumnos del Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, en una actividad de iniciación al paddle surf.

El verdadero valor añadido de la FP es que, al tratarse de una formación fundamentalmente práctica, facilita la adquisición de competencias y destrezas específicas, siendo una opción muy a tener en cuenta para aquellos que están pensado en iniciar unos estudios con los que abrirse puertas en el mercado laboral.

El Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio, que forma parte del grupo educativo UCAM, lleva 13 años impartiendo educación oficial de máxima calidad en un entorno inmejorable como es el Campus de Los Jerónimos, sede de la Universidad Católica de Murcia.

El centro oferta sus estudios en modalidad presencial, a distancia y bilingüe, en áreas relacionadas con administración, finanzas, informática, comercio, dietética, educación, salud dental, marketing, audiovisual o ingeniería, con un profesorado altamente cualificado, una metodología innovadora y las mejores instalaciones e infraestructuras docentes. Además, proporciona prácticas en empresas y bolsa de trabajo para la búsqueda de empleo.

Una vez finalizados los estudios de FP Superior, los titulados podrán acceder a grados universitarios mediante los correspondientes reconocimientos de créditos/convalidaciones. En este sentido, el Instituto mantiene un convenio de colaboración con la Universidad Católica San Antonio que establece condiciones especiales de bonificación en tasas de reconocimientos y exención de derechos de inscripción para sus estudiantes, entre otras.

Más información en la página web fpsanantonio.com o al teléfono 968 278 848.

