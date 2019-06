La superación de un plazo legal deja en el aire la investigación de la desaladora

La fiscal se opuso hace tres días a que se suspendiera el procedimiento

Hace apenas dos días, antes de que se conociera la resolución de la Audiencia, la Fiscalía había insistido en que nada impedía que la causa de la desalinizadora de Escombreras fuera declarada compleja y contar con hasta 18 meses para la instrucción.

En un escrito fechado el 4 de junio, al que Efe tuvo acceso ayer, la fiscal Isabel Neira respondía a la petición de la juez para que se pronunciara sobre la solicitud de suspensión del procedimiento planteada por algunas defensas. Y la representante del Ministerio Público se oponía a ella.

Indicaba en este sentido que los recursos de los abogados no tenían efecto suspensivo, por lo que nada se oponía a ordenar la práctica de nuevas diligencias ni a desarrollar las ya ordenadas: «No hay causa legal alguna para no continuar el curso normal del procedimiento, so pena de incurrir en dilaciones indeseables», concluía su argumentación.