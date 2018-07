«Soterramiento sí, pero AVE ya»

Cerca de mil personas -1.500 según la Comunidad- se congregaron esta tarde en el auditorio Víctor Villegas de Murcia para exigir que la llegada del AVE a la Región no se retrase hasta 2020.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que subió al escenario arropado por representantes de organizaciones empresariales de diversos sectores, desde la agricultura a la hostelería o el turismo, así como miembros de colegios oficiales, y asociaciones de diversa índole, aseguró que «son más murcianos los que quieren que venga el AVE ya que los que no». El jefe del Ejecutivo regional realizó estas declaraciones en el acto convocado por el Gobierno regional en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, para reclamar la llegada del AVE en superficie para finales de este año o principios de 2019, de forma simultánea a las obras de soterramiento, tal y como estaba proyectado.

«Es el momento de decir basta ya», afirmó Miras ante un auditorio que contó con la presencia de numerosos cargos del Gobierno regional y de los Ayuntamientos del Partido Popular, pero que no completó su aforo, con huecos visibles en las butacas de los anfiteatros superiores.

El presidente regional insistió en que este acto «no es una manifestación, una concentración o una demostración de fuerza», ya que eso es algo que deba hacer al Gobierno, sino la sociedad civil, que es precisamente a quien le corresponde el protagonismo del acto -dijo-, por lo que dio la palabra a diferentes colectivos.

El director del servicio de estudios del Colegio de Economistas, Patricio Rosas, detalló los datos del informe que calcula que la llegada de la alta velocidad traerá 180.000 viajeros más y producirá un impacto económico de casi 300 millones de euros al año.

También intervino en el acto el presidente de la cámara de Comercio de Lorca, Juan Francisco Gómez, en representación de las tres cámaras, que consideró que «es inaceptable este cambio a 45 días de que llegue el AVE en pruebas».

Ginés García, de los jóvenes empresarios, lamentó que «hemos perdido la batalla mediática y este acto se tenía que haber celebrado mucho antes». García abogó por «Soterramiento sí, pero AVE ya».

Jesús Jiménez, de Hostemur, relató los beneficios del AVE en ciudades como Lérida, León y Alicante. «Mi preocupación no es que los murcianos se vayan a Elche a coger el AVE. Me preocupa la gente que no va a venir a Murcia porque no hay AVE».

«El AVE no es de derechas ni de izquierdas, es de todos, y como es de todos, queremos que venga para todos», afirmó José María Tortosa, de la empresa familiar.

Carmen Inglés, de la Asociación de Mujeres Rurales, defendió que «el AVE es un símbolo de igualdad, porque las mujeres murcianas no somos menos que nadie. No hay motivos para no coger este tren».

El vicepresidente de COEC, Juan Carlos García Ródenas, se mostró indignado con la decisión y comparó lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con el AVE con la derogación del trasvase del Ebro. Aseguró «que se perderán 300 millones cada año de retraso del AVE y dice que hay inquina hacia la región desde Albacete para arriba». «Nos niegan el pan y la sal», concluyó.

Alfonso García, vicepresidente de Croem, defendió que la Confederación no se mueve por intereses políticos sino «por el interés general», y reivindicó también la conexión ferroviaria con Andalucía. García afirmó que la región está «subdesarrollada en materia ferroviaria» y pidió la mejora de los cercanias. «

«Murcia iba a entrar en el siglo XXI en materia ferroviaria y por eso nos parece inaceptable la decisión del Gobierno sin consultar a los agentes económicos y sociales», señaló. «Las alternativas que propone el Gobierno no son creíbles».

Por último intervino el alcalde de Murcia, José Ballesta, para quien «el AVE es el mayor éxito de la historia ferroviaria de España desde Carlos III», y celebró el acto considerando que «hay vida después del vocerío»-

Ballesta cerró el acto recordando que en septiembre comprometió su cargo a que no llegara el AVE «si las obras del soterramiento no habían empezado y diez meses después ya están todas las fases licitadas».