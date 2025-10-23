La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los investigados, este miércoles, a su salida de los juzgados de Totana. Gonzalo J. Martínez / AGM

El sospechoso de encubrir el doble crimen de Librilla niega cualquier implicación

El cuñado de uno de los presuntos homicidas asume que entró la noche del crimen en la nave, pero dice que estaba oscuro y fue directo a dormir

Alicia Negre

Alicia Negre

Miércoles, 22 de octubre 2025

Comenta

La titular del tribunal de instancia número 4 de Totana sigue buceando en los detalles que rodean el crimen de los africanos Jean Mirabeau Ngoho ... y Siaka Coulibaly, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado abril descuartizados en una nave de Librilla. La instructora escuchó este miércoles, como investigado, a L.B., cuñado de uno de los dos empresarios que se encuentran actualmente en prisión provisional como presuntos autores materiales del truculento asesinato.

