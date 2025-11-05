'Sorda', nominada a cuatro Premios Forqué, incluido el de Mejor Largometraje de Ficción La pelicula dirigida por la murciana Eva Libertad también está nominada al Premio al Cine y Educación, a mejor Interpretación masculina y femenina

Los Premios José María Forqué anunciaron este miércoles las nominaciones de su 31 edición con 'Sirat', candidata a los Oscar por España y dirigida por Oliver Laxe; 'Los Domingos', dirigida por Alauda Ruiz; 'Maspalomas', dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; y 'Sorda', dirigida por Eva Libertad, como películas finalistas en la categoría de Mejor Largometraje de Ficción.

Las obras finalistas a los Forqué, cuya gala se celebrará el próximo 13 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid, se designaron entre un total de 357 producciones (22 menos que el año pasado).

De entre las cintas nominadas a Mejor Largometraje de Ficción, 'Sorda' cuenta con cuatro nominaciones, entre las que se incluyen el Premio al Cine y Educación en Valores y las dos nominaciones a Mejor Interpretación Masculina y Femenina, mientras que le siguen 'Los Domingos' y 'Maspalomas', ambas con tres candidaturas.

En las categorías interpretativas para largometrajes, Ángela Cervantes ('La Furia'), Miriam Garlo ('Sorda'), Nora Navas ('Mi amiga Eva') y Patricia López Arnaiz ('Los domingos') son las nominadas en Mejor Interpretación Femenina. A Mejor Interpretación Masculina, los finalistas son Alberto San Juan ('La cena'), Álvaro Cervantes ('Sorda'), José Ramón Soroiz ('Maspalomas') y Mario Casas ('Muy lejos'). El Premio al Cine y Educación en Valores cuenta con 'Enemigos' (David Valero), 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa), 'Maspalomas' (José María Goenaga y Aitor Arregi) y 'Sorda' (Eva Libertad) como nominadas.

