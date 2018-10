«Nuestro sonido es distorsionado y desértico; somos peculiares» Salvador Sánchez. / lv Salvador Sánchez Morales conjuga su papel de cantante y bajista de Cooper Age, con su afición al teatro MINERVA PIÑERO Miércoles, 31 octubre 2018, 08:06

«Un día mi madre va a echarme de casa por la cantidad de guitarras que tengo», bromea Salvador Sánchez Morales (Cehegín, 1996), cantante y bajista de Cooper Age, la banda en la que es acompañado por un guitarrista y un batería. Con sus letras -donde describe misiones espaciales, el apocalipsis e historias basadas en hechos reales, entre otras cuestiones- el joven asegura que el público, «dentro de la ambigüedad, puede sentirse identificado». Es, además, actor y vicepresidente de la compañía Alhory Teatro. Hoy, a las 20.00 horas, en el centro cultural Adolfo Suárez de Cehegín, representará junto a sus compañeros 'Don Juan Tenorio'.

-¿Cuántas guitarras tiene?

-(Risas). Siete. Esto es ya casi una enfermedad. Las dos primeras me las regaló mi madre. Empecé a ver otras y acabé acumulando un montón. Lo peor, y lo mejor, es que utilizo todo el equipo. Si necesito un sonido especifico, puedo encontrarlo.

-Pero en Cooper Age, su grupo, toca el bajo.

-Sí. Tengo, de hecho, cuatro bajos. Uno era de mi primo, otro lo montó Fernando, nuestro guitarrista, después de que comprásemos unas piezas, el tercero es de segunda mano y el cuarto está impoluto. Es un bajo japonés de los ochenta, una ganga que encontré en Madrid.

-¿Cuándo nació la banda?

-En 2013, cuando nos juntamos tres amigos que queríamos ser músicos. Ese era nuestro sueño. Llegado el momento, decidimos formar una banda de rock; necesitábamos expresarnos y tocar un estilo que nos llenase. Así que nos decantamos por el 'stoner', un subgénero del rock que nació en los años noventa. Es muy desértico, como esta Región. Somos, en definitiva, tres muchachos que nos conocemos desde pequeños. Mateo, Fernando y yo.

-¿Qué les diferencia?

-La característica de nuestra música es que es muy pesada, ruidosa, distorsionada. En ella, el público nota bien los graves, el sonido es bastante personal; somos peculiares. Así es el estilo 'stoner': desértico, con guitarras que suenan más bien sucias.

-¿Conoce la historia del 'stoner'?

-Sí. Apareció cuando se creía que el rock ya no podía estirarse más, en los noventa, cuando pensaban que no podía dar más de sí. Lo desarrolló, en cierto modo, el actual cantante de Queens of Stone Age, Josh Homme. Él empezó a utilizar el amplificador del bajo en lugar del de la guitarra. De esta forma, consiguió un sonido muy característico, raro, profundo, grave, con menos definición. Fue un visionario. Más tarde, algunas marcas de amplificadores se basaron en el sonido que él había conseguido.

-¿Con pinceladas psicodélicas?

-Sí, los toques setenteros siempre están ahí. A nosotros, además, nos gustan mucho las bandas de los setenta, las atmósferas psicodélicas, los punteos de ese estilo. De hecho, hace un tiempo nos propusimos hacer algo psicodélico y así nació una composición de 24 minutos.

-¿24 minutos en una sola canción?

-Sí. Es como una viaje a la Luna, una transición hasta llegar allí. Aparecen sonidos de naves espaciales, conversaciones entre astronautas... Su nombre es 'Proyecto 24'.

-¿Qué significado esconde el nombre de la banda, Cooper Age, la edad del cobre en español?

-Nuestro estilo de música vuelve a los inicios. Por ello, buscamos una etapa temprana y dimos con este nombre, con Cooper Age. Somos una especie de regeneración de los grupos que empezaron en el desierto, como Kyuss, pero en Murcia.

-¿Y su disco, 'Inaperativo'?

-Un día, cuando lo teníamos ya casi terminado, nos llamó un colega para preguntarnos si le dejábamos un bajo porque el suyo estaba 'inaperativo'. Una palabra que no significa nada. Lo que quería decir era inoperativo. Así surgió el nombre de nuestro disco, compuesto por once canciones.

-¿Cuándo será su próximo concierto?

-El 16 de noviembre en el local El Retal; el 17, en la sala Los clásicos, en Cuenca; y el 18, en Wurlitzer Ballroom, en Madrid.

-También actúa en la compañía Alhory Teatro.

-Sí, desde hace por lo menos cinco años. Hoy, a las 20.00 horas, presentaremos 'Don Juan Tenorio' en el centro cultural Adolfo Suárez, en Cehegín. Apostamos, más que por Halloween, por cumplir con otra tradición del día de Todos lo Santos: por mostrar esta obra mundialmente conocida. La repetiremos el 3 noviembre.

-¿Qué personaje interpretará?

-El capitán Centella, un papel con mucho peso.