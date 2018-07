Pedro Saura: «Nos dejan trenes tercermundistas, con vagones que tienen goteras» Pedro Saura, en su despacho de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. / Guillermo Navarr El secretario de Estado de Infraestructuras asegura que «se ha sometido el ferrocarril a la especulación urbanística, y estas son las consecuencias para la Región» MANUEL BUITRAGO MURCIA. Domingo, 15 julio 2018, 10:07

Dos proyectos relevantes, cargados de polémica, se han cruzado en la trayectoria política de Pedro Saura: en el año 2004 asumió como secretario general del PSRM la derogación del trasvase del Ebro por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero; y ahora decide como secretario de Estado de Infraestructuras el cambio de planes para la entrada del AVE en Murcia. Deja la tarea parlamentaria de portavoz de Economía en el Congreso para entrar en la vorágine del Ministerio. Pedro Saura (Torre Pacheco, 1962) tiene que darle contenido a la decisión compartida con el delegado del Gobierno y el PSOE murciano de retrasar la llegada del AVE a finales del año 2020 para que lo haga soterrado. Saura no lo considera un retraso y habla como si toda la sociedad aplaudiera el cambio de planes, sin considerar los rechazos que suscita. Sostiene que no se pueden hacer infraestructuras «pisoteando los derechos» de los ciudadanos, y denuncia que se ha primado la especulación urbanística por encima de los intereses generales, en relación a la decisión que se tomó en su día de no construir la nueva estación del AVE en la zona norte de Murcia. Despeja algunas dudas, pero quedan otras.

-El delegado del Gobierno dejó varios interrogantes a raíz del cambio de planes para la llegada del AVE a Murcia, y se remite al Ministerio. ¿Puede usted aclararlos?

-Partimos de la idea de que queremos resolver el atraso histórico que sufre la Región de Murcia, y del hecho de que no se pueden acometer infraestructuras pisoteando los derechos de la gente. Damos respuesta también a lo que han solicitado el Ayuntamiento de Murcia y la Asamblea Regional. Nosotros creemos que es posible, y los estudios técnicos así me lo confirman, que el AVE puede llegar a soterrado a la Región de Murcia, y a la vez, en la primavera del año que viene, que esté en funcionamiento una conexión de tres horas entre Murcia y Madrid. Y con Cartagena en media hora más. Vamos a utilizar el trazado de alta velocidad por Monforte. También contamos con que a principios del año que viene se pondrá en funcionamiento la variante de Camarillas.

No se tomará el AVE en Elche

-¿Ese viaje de tres horas se haría por Camarillas o por Monforte del Cid, cerca de Alicante?

-Tenemos afortunadamente dos posibilidades, que son complementarias, y se van a utilizar las dos. Lógicamente vamos a contar con todos los recursos del Ministerio de Fomento para que esto se cumpla.

-¿Están pensando en utilizar trenes híbridos por ambos lados?

-Todo está encima de la mesa, como digo, para resolver ese retraso histórico.Podría ser con trenes híbridos, efectivamente.

-¿Quedan trenes híbridos para que operen en Murcia? ¿Acaso habría que construir unidades nuevas?

-Se está trabajando y estudiando todas las posibilidades. Le recuerdo además que en próximos días se licitarán los soterramientos de los tramos pendientes de El Carmen-Barriomar, y de Barriomar-Nonduermas.

-¿Tendrán que ir los murcianos a Elche para coger el AVE?

-No, no, no... La cuestión es responder a lo que piensa la mayoría de la Región de Murcia, expresada en la Asamblea Regional, y no pisotear los derechos de los ciudadanos a la hora de hacer infraestructuras. El problema es que nos hemos encontrado con dos circunstancias en la historia de la Región y del municipio de Murcia. Punto uno: se ha sometido la política del ferrocarril a la especulación urbanística. Punto dos: hubo una continua desidia y falta de inversión año tras año en el ferrocarril y la alta velocidad. El Partido Popular nunca creyó ni apostó por el AVE soterrado en Murcia. Ahí están las evidencias cuando se repasan los hechos históricos y las declaraciones. Aceptaron que llegara en superficie. Esa es la realidad.

-El ministro anunció que Elche tendrá el AVE en primavera, antes que Murcia, pese a compartir la misma línea de alta velocidad. ¿Cómo se encaja eso?

-Que lo tenga o no justamente depende de que se optó (aquí) por una solución que primaba los intereses urbanísticos y no los intereses generales y ferroviarios. Como en nuestra Región siempre han primado los intereses especulativos, estas son las consecuencias...

-¿A qué intereses se refiere?

-Hay gente que decidió... Aquí se optó digamos por separar la ciudad, y sin embargo los desarrollos urbanísticos de Murcia había que preservarlos, ¿no?

-¿Habla de la zona norte?

-Claro, efectivamente. Ahí se prefirió eso, y estas son las consecuencias. Por eso digo que siempre en Murcia los intereses especulativos han estado por encima de los generales, también en este caso.

Niega que haya retraso

-¿Podrán cumplir la fecha de finales del año 2020 para que el AVE llegue soterrado?

-Perfectamente. Es una fecha conservadora. Le digo más, lo que nos hemos encontrado en el Ministerio es que el AVE en superficie y con catenaria incluida no iba llegar a principios del año 2019.

-¿Cuando iba a llegar, según usted? El desvío provisional está casi terminado y en otoño debían empezar las pruebas, dijo Adif.

-Eso depende. Aquí se confunde la finalización de las obras con la puesta en servicio de los trenes. Hay un periodo de pruebas de seguridad que lleva un tiempo indeterminado, y que no depende de una decisión que no sea técnica. Como consecuencia de eso, lo que se prometió no se iba a cumplir porque las pruebas de seguridad no iban a estar terminadas a principios de 2019.

-La opción que ustedes proponen ahora, para 2020, también requerirá un periodo de pruebas.

-Cuando se habla de esa fecha es teniendo efectivamente ese margen amplio para las pruebas de seguridad.

-¿Usted no considera entonces que haya un retraso de dos años para la llegada del AVE a Murcia?

-No. Vamos a ver. El gobierno anterior prometió que iba a llegar el tren a muchos sitios este año y el próximo, pero eso no se ajusta a la realidad. Desinformó a los ciudadanos. En segundo lugar, aquí quien retrasa es la gestión del PP que optó por meter el tren partiendo una ciudad, aislando y marginando un barrio, y luego con retrasos sucesivos durante muchísimos años. En materia de inversiones, entre los años 2012 y 2017 el Ministerio ejecutó de media 126 millones de euros en la Región. Y en lo que llevamos de año solo 47. Nosotros tenemos previsto desbloquear para licitar en los próximos meses 2.000 millones de euros, 1.200 en ferrocarril, cuatro veces más que antes. Vamos a colocar las infraestructuras de la Región en el siglo XXI. Hay dos comunidades especialmente maltratadas en los últimos cien años en material de ferrocarril, que son Extremadura y Murcia.

Planes para Cartagena y Lorca

-Usted se refiere a inversiones y proyectos que vienen de atrás. Son los que dejó programados y en marcha el anterior gobierno del PP.

-Algunos confunden los hechos con las promesas. Por ejemplo, nos hemos encontrado en el Ministerio con que han dejado morir la declaración de impacto medioambiental de la variante de Alcantarilla. Se están acabando ahora los estudios informativos para la conexión ferroviaria de Murcia y Cartagena. El material rodante de los trenes de cercanías es el más antiguo de nuestro país. Los vagones tienen goteras. Nos han dejado un ferrocarril tercermundista. ¿Quienes nos han dejado todo esto, dicen que ahora iban a invertir? Le digo más, hemos descubierto que en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras, en los proyectos de colaboración público-privada, no se ha superado el filtro del Ministerio de Hacienda. Esto son los hechos. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es desbloquear todas estas situaciones. No nos lo han puesto fácil. Se lo digo yo, que estoy aquí al frente de estas cuestiones.

-¿Creen que van a afrontar algún coste social y político por la decisión que han tomado?

-El millón y medio de murcianos y murcianas entienden que el PP maltrató a la Región de Murcia. Que el PP no quería un AVE soterrado porque nunca creyó en esa opción. Entienden además no se pueden hacer infraestructuras pisoteando los derechos de la gente; ni para dividir a una sociedad ni una ciudad. Lo que estamos planteando es exactamente el acuerdo mayoritario de la Asamblea Regional y del Ayuntamiento de Murcia.

-Cuando habla de dividir la sociedad, es evidente que los empresarios y los colegios profesionales, sin mencionar a una parte de la ciudadanía, no están de acuerdo con el cambio de planes del PSOE. Ahí sí existe otra división.

-Antes ponía el ejemplo de que vamos a invertir 2.000 millones de euros, lo cual va a generar miles de empleos, que es muy importante para la economía de los empresarios, y también para incrementar la competitividad de la Región. No solo pensamos en la ciudad de Murcia, sino que vamos a impulsar el AVE a Cartagena y atender lo que pide el Ayuntamiento sobre cómo debe entrar el tren en su ciudad. Vamos a estudiar asimismo lo que plantea la sociedad de Lorca. Creo que habrá un antes y un después en los dos próximos años en materia de inversión.

El órdago de Diego Conesa

-El presidente López Miras declaró que Pedro Sánchez le ha robado el AVE a la Región. La patronal Croem, los colegios profesionales y otros colectivos consideran que la decisión que han tomado es una bofetada. ¿Qué opina?

-Como le he dicho anteriormente, no se pueden hacer infraestructuras que dividan a las sociedades y pisoteen los derechos de la gente. Sería conveniente unas declaraciones más reflexivas, sobre todo cuando el PP nos ha llevado a la desidia y a tener las peores infraestructuras de nuestro país. Un poco más de moderación vendría bien.

-¿Qué tienen pensado hacer para modernizar los Cercanías?

-Es una prioridad. Queremos acometer una renovación de la maquinaria y una modernización progresiva del material rodante y de los vagones. También estudiamos poner en marcha trenes 'sinergiados', subvencionando el billete a estudiantes y trabajadores para que les permita utilizar también los servicios de media y larga distancia.

-Si no hay catenaria para entrar en Murcia hasta finales del año 2020, ¿eso puede retrasar la modernización de los Cercanías?

-Los Cercanías de ahora son tercermundistas... Los suelen utilizar los trabajadores y los estudiantes, y parece que esto a determinada gente no le interesa. De entrada, lo que tenemos que hacer es que los trenes tercermundistas no se paren. Vamos a emplear ya material de media distancia para que se puedan utilizar en los Cercanías. Y evidentemente la electrificación. El retraso al que nos ha sometido la derecha regional no lo podemos cambiar, debido al desastre y la desidia a la que nos ha conducido.

-¿Justifican sus decisiones culpando al Gobierno anterior, diciendo que todo lo hizo mal y que no se iban a cumplir los plazos?

-Lo importante no son las declaraciones y las promesas, sino los hechos y realidades. Lo que vemos y escuchamos todos los días es que los trenes se paran y que hay que poner autobuses para llevar a los viajeros a la estación. Que vienen prometiendo el AVE años y años, que no lo querían soterrado, y que la variante de Camarillas lleva esperando demasiado tiempo... Esos son los hechos.

-¿Diego Conesa se está jugando mucho de cara a la presidencia de la Comunidad Autónoma del año que viene? ¿Esto le suma o le resta posibilidades?

-Los ciudadanos son muy inteligentes y valoran el trabajo de cada cual. Pero claro, invertir 2.000 millones de euros en los próximos meses, llevar el AVE como quiere la sociedad de Murcia y Cartagena...

-Bueno, se entiende que será una parte de la sociedad, no toda.

-Bueno, la mayoría de las ciudades de Cartagena, Lorca y Murcia quieren justamente que se invierta, que no se retrase, que no se le engañe más, y que se tengan en cuenta sus opiniones. Comparando lo que se ha hecho en el pasado y lo que se va a hacer ahora, los ciudadanos van a tener que tomar sus decisiones, y creo que serán positivas para el PSOE.

-¿Considera que el AVE es un tren caro y elitista, como sostienen algunos colectivos?

-El AVE es un instrumento de transporte que ayuda a la cohesión territorial de nuestro país. Que incentiva la competitividad, y que tiene que hacer que la gente utilice más el ferrocarril frente a otros medios de transporte que son menos respetuosos medioambientalmente. Hay que hacer un análisis de evaluación coste-beneficio de determinadas inversiones. Uno de los objetivos del Ministerio es introducir eficiencia a la hora de invertir en infraestructuras. Por ejemplo, si hay un corredor con evidentes retornos económicos y sociales, es el Corredor Mediterráneo, que es uno de los ejes más retrasados. Las inversiones que vamos a realizar los próximos meses en Murcia tienen que ver con el Corredor Mediterráneo, porque van a salir el soterramiento completo de Murcia y la línea hasta Lorca y Almería. Es la prueba del nueve de que se le dará un impulso a este corredor.

Hacienda frena los arcos

-Prevén licitar a final de año los arcos norte y noroeste de Murcia. ¿Tienen clara la fórmula?

-Lo que tenemos claro es que la colaboración público-privada es el mejor instrumento siempre que el riesgo no caiga del lado de los contribuyentes. El PIC del que nos han hablado tantas veces no ha pasado el filtro de Hacienda, como estoy comprobando personalmente estos días. Ya me gustaría a mí que lo hubiera pasado, pero no lo ha hecho y tenemos que desbloquear esta inversión.

-¿Hay que firmar ahora un convenio para la 'autovía del bancal'?

-Hay dos formas de hacerlo. La vía del convenio o una subvención nominativa. En los Presupuestos del Estado de este año hay 11,3 millones de euros, y vamos a buscar la vía que sea más ágil para que efectivamente se cumpla el compromiso por parte del Gobierno de España.

-¿Se mantiene la fecha de apertura del aeropuerto de Corvera para mediados de enero?

-Efectivamente. Hay un conjunto de trámites administrativos que desarrollar y que van a buen ritmo, de acuerdo con los servicios del Ministerio. Se espera cumplir el plazo del 15 de enero del año que viene.

-¿Cree en el proyecto del puerto de contenedores de El Gorguel?

-El Gorguel está pendiente de una declaración de impacto medioambiental, y a partir de lo que dictamine habrá que tomar decisiones. La verdad es que se lleva años haciendo esa evaluación, y hasta que no concluya no voy a hacer comentarios, porque aún no sé el resultado.

-¿Cómo lleva el cambio de chip: del diputado en el Congreso a ser el 'número dos' de Fomento?

-Es una responsabilidad distinta. Es ver la economía y el servicio público desde otro ángulo. Este Ministerio es un trasatlántico y eso exige una puesta a punto importante, sobre todo las primeras semanas. Para mí es un reto ilusionante.