Uno de los parques solares de Soltec. Soltec

Soltec inicia la reestructuación de su división de Energía para impulsar todos sus proyectos, incluidos los deficitarios de Brasil

La compañía fotovoltaica de Molina de Segura firma el plan para avanzar en su estabilización con el respaldo firme del nuevo inversor DVC Partners

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:54

La empresa fotovoltaica Soltec trata de avanzar en su recuperación y en el equilibrio de sus cuentas tras los momentos difíciles vividos en los últimos ... meses. Así, ha aprobado este viernes el plan de reestructuración para su división de Energía, un paso importante dentro del proceso de reorganización que la compañía está llevando a cabo para reforzar su estabilidad y construir un modelo de crecimiento más sostenible. De esa manera, la compañía murciana podrá continuar con la ejecución del proceso ya iniciado en julio con la división industrial y forma parte del conjunto de medidas diseñadas para reforzar la actividad del grupo.

