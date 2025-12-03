Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población

Solo seis municipios de la Comunidad perdieron población en el último año, en el que el padrón de habitantes regional volvió a crecer en ... 18.497 personas, según constata el Censo Anual de Población 2025 publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, las localidades de Albudeite (-1), Archena (-69), Cehegín (-9), Moratalla (-55), Ricote (-17) y Totana (-210) fueron las únicas que vieron disminuido su número de habitantes en 2025 con respecto al anterior año 2024. Por contra, los ascensos más significativos, en términos absolutos, se produjeron en Murcia (+5.649), Molina de Segura (+1.198), Cartagena (+1.165) y Torre Pacheco (+1.248). En este último municipio, además, se contabilizaron a fecha de 1 de enero de este año 12.362 ciudadanos extranjeros, lo que supone el 30% del total. También han registrado incrementos relevantes, por encima del medio millar, San Pedro del Pinatar (+891), Lorca (+844), Los Alcázares (+761), San Javier (+667) y Alhama (+576).

Asimismo, llama la atención que los municipios más afectados por la despoblación no pierden habitantes en el último año. De las seis localidades con menos de 5.000 censados, solo tiene un balance negativo Albudeite, que cuenta con un vecino menos. Villanueva del Río Segura, por su parte, supera el umbral de los 4.000 habitantes, siendo el municipio con mayor incremento relativo de la población, con un 4,7% en los últimos 365 días.

Los Alcázares y Archena están ya por encima de los 20.000 ciudadanos, lo que implicaría que ganarían concejales

Por otro lado, Los Alcázares ha superado los 20.000 habitantes. De seguir así, esto implicaría que, en las próximas elecciones municipales de 2027, el Ayuntamiento pasaría de 17 a 21 concejales. Aunque ha perdido población en el último año, Archena se encuentra en la misma situación. Lorca, por su parte, se encuentra cerca de alcanzar los 100.000 vecinos. Esto también implicaría un mayor número de ediles en el Pleno municipal (de 25 a 27).

Tendencia regional

En el conjunto de la Región, el total de la población se sitúa en 1.586.989 habitantes, un 1,17% más que hace un año. El incremento es el quinto mayor por comunidades autónomas, solo superado por la Comunidad Valenciana (+2%), Madrid (+1,49%), Baleares (+1,47%) y Cataluña (+1,40%). El único territorio que perdió población en el último año fue Extremadura. Si se analiza por provincias la información del Instituto Nacional de Estadística, los descensos más acusados tuvieron lugar en Zamora (-0,4%), Córdoba y Jaén (-0,1% en ambas), así como en Badajoz, Cáceres, Pontevedra y Teruel.

El porcentaje de población sin estudios o solo con Primaria es todavía superior al de los que tienen titulación universitaria

En ese sentido, parte del crecimiento de la población regional se explica en la alta tasa de natalidad que tiene. Según señala el estudio sobre Indicadores de Crecimiento y Estructura, que también dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística, en la Región hubo en el año 2024 7,93 nacidos por cada mil habitantes, la mayor tasa por comunidades autónomas, solo superada por Ceuta y Melilla. En ese sentido, destaca el papel de la población extranjera, cuya tasa de natalidad (13,92 nacidos por cada mil habitantes) duplica a la de la población española (6,81).

Por su parte, la esperanza de vida al nacimiento se situó en 83,39 años en 2024, lo que supone un incremento respecto a 2023, cuando era 82,82. Solo en Andalucía, Extremadura y Asturias hay una esperanza de vida más corta que en la Región de Murcia, según el INE.

Ocupación y estado civil

El Instituto Nacional de Estadística también realizó ayer la actualización del Censo Anual de Población de 2023 en lo que respecta a variables como la ocupación, la situación profesional (asalariados, autónomos...) o el nivel de estudios de los ciudadanos. También se publica por primera vez el estado civil de la población española correspondiente a los censos de 2022, 2023 y 2024.

En la Región hay más casados que en el conjunto del país y una tasa de divorcios similar

De este modo, en lo referido a la Región de Murcia, contó con 627.198 ocupados en 2023. La mayoría del empleo se concentró en el sector servicios (que incluye comercio, hostelería, transporte, educación, sanidad, administración, servicios personales, seguridad, limpieza) con 451.049 trabajadores, agrupando el 72%, seguido de la industria, con 74.015 ocupados (11,8%) y el sector primario (agricultura, ganadería y pesca), con 73.725 (también un 11,8%). A la cola estuvo la construcción, con 28.409 trabajadores (4,5%).

Estado civil

Respecto al nivel educativo, el estudio del INE indica que, aunque por poco, en 2023 aún era más elevado el porcentaje de población sin estudios o solo con Educación Primaria (19,7%) que el que tenía titulación universitaria (18,8%). La mayoría (32,8%) contaba con estudios de Educación Secundaria, mientras que la proporción de murcianos con títulos de Formación Profesional (FP) alcanzaba el 16,1%.

Sobre el estado civil de la ciudadanía de la Región, en 2024, el porcentaje de personas casadas está casi dos puntos por encima de la media nacional (47,7 frente a 45,8%). Por contra, la población soltera está ligeramente por debajo (34,5 frente a 34,9%) y la de divorciados, es prácticamente idéntica (7,8% en España frente a 7,4% en la Región).