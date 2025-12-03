La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gente caminando por el centro de Murcia en una imagen de archivo. Javier Carrión/ AGM

Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población

El Censo Anual del INE señala que Murcia, Molina, Cartagena y Torre Pacheco son las localidades que más habitantes ganan

David Gómez

David Gómez

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:53

Solo seis municipios de la Comunidad perdieron población en el último año, en el que el padrón de habitantes regional volvió a crecer en ... 18.497 personas, según constata el Censo Anual de Población 2025 publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, las localidades de Albudeite (-1), Archena (-69), Cehegín (-9), Moratalla (-55), Ricote (-17) y Totana (-210) fueron las únicas que vieron disminuido su número de habitantes en 2025 con respecto al anterior año 2024. Por contra, los ascensos más significativos, en términos absolutos, se produjeron en Murcia (+5.649), Molina de Segura (+1.198), Cartagena (+1.165) y Torre Pacheco (+1.248). En este último municipio, además, se contabilizaron a fecha de 1 de enero de este año 12.362 ciudadanos extranjeros, lo que supone el 30% del total. También han registrado incrementos relevantes, por encima del medio millar, San Pedro del Pinatar (+891), Lorca (+844), Los Alcázares (+761), San Javier (+667) y Alhama (+576).

