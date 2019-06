«Solo quiero que los palomos me salgan honrados; con eso me basta» Andrés Cremades, con dos de sus palomos de competición. Andrés Cremades Palomista de la peña La Veracruz JUAN LUIS VIVAS Molina de Segura Sábado, 1 junio 2019, 11:03

El molinense Andrés Cremades consiguió clasificar cuatro ejemplares para el Campeonato de España de Palomos Deportivos-Copa S.M. el Rey 2019, que se celebra hasta el 8 de junio en Agramón (Albacete). Los palomos responden a los nombres de 'Blue Gyn', 'Hat-Trick', 'Sobrino' y 'Éxodo', los dos primeros clasificados en el Campeonato de Comunidades que acogió en abril la pedanía molinense de El Llano y el tercero accedió a través del Nacional que tuvo lugar hace un mes en El Esparragal (Murcia). 'Éxodo' es el cuarto palomo que adquirió Cremades para su peña, La Veracruz.

-¿Cómo ha sido la clasificación para el Campeonato de España?

-Ha sido costosa, dura y con mucha tensión. En el Comunidades, 'Blue Gyn' y 'Hat-Trick' fueron de menos a más. Después de todo un mes, los palomos encontraron su momento óptimo en las dos últimas sueltas y ahí fueron superiores. Son palomos muy trabajadores. 'Sobrino' es un palomo veterano, de hecho es su segundo nacional, cosa muy difícil. Es honrado y trabajador, siempre me la juego por él porque siempre da la cara. Reconozco que es mi ojito derecho.

-¿Hay más competidores que hayan clasificado a tantos palomos deportivos?

-Hay más competidores que, quizás, lleven más ejemplares, pero no más clasificados por ellos mismos. Es muy difícil clasificar, a veces casi imposible, porque competimos miles y miles de palomos en toda España y luego quedan tan solo cien. Es tan difícil que hay palomistas de toda la vida que nunca han ido a un nacional.

-¿Cuáles son los rivales a batir en el Campeonato de España?

-Los cien palomos que hay son cien rivales a tener en cuenta; es verdad que siempre valencianos y murcianos tenemos más opciones, pero es por una simple cuestión matemática: llevamos más y tenemos más posibilidades. Además la competición de Murcia y Valencia es más dura

-¿Murcia es una región puntera en este deporte?

-Murcia, y no quiero que nadie se moleste, es una de las dos provincias más potentes, si no la que más a nivel nacional. Aquí se vive la colombicultura de una forma muy especial, casi en todos los pueblos hay sociedades o clubes, tenemos 5.400 licencias federadas y eso dice bien a las claras que la salud es de hierro en este deporte.

-¿Compensan económicamente los premios que se obtienen en los campeonatos?

-Para nada. Los premios no compensan el esfuerzo, la competición, noches y días preocupados; piensa que una paloma es como una mascota, pero encima compite. Si la ves mal, te vas al veterinario, le das lo que al palomo mejor le va, le das unas condiciones idóneas y lo vuelas siempre con temple, nunca lo expones. Pero llevarte un primer puesto o un trofeo, es más que tener un palomo bueno.

-Dicen que algunos palomistas hacen inversiones muy cuantiosas. ¿Hasta cuánto se puede pagar por un palomo?

-Eso es como en todos los deportes o todas las aficiones, hay gente que no se gasta nada, otros que se gastan algo y otros que se gastan mucho más. Aquí es igual, los ejemplares que son buenos llaman la atención de los aficionados y el que quiere algo, pues algo le cuesta. Pero aquí lo que más prima es criar y sacar pichones que se hagan ejemplares que te ilusionen.

-¿Cuál es la clave del éxito para conseguir un palomo ganador?

-Lo de palomo ganador yo no lo conozco cómo se hace, y he tenido y tengo palomos que ganan, pero más que hacer un palomo ganador, tú tienes que tener una filosofía de lo que quieres que el palomo haga, o que te gusta que trabaje, darle condiciones de habitabilidad y sanidad buenas y, sobre todo, cuidarlo. Hay palomos que son preciosos y no valen para la competición y otros que son muy feos y competitivamente son 'top'. Va en lo que busques y esto es como todo, a cada uno le gusta un tipo de palomo. Yo solo los quiero honrados, con eso me basta.

-¿Y las palomas cómo deben ser?

-La paloma que todos deseamos es esa que da juego, que sabe esconderse, que sabe volarles bien, que sabe moverse en los árboles... Ahora, por suerte, en Murcia hay muy buenas palomas y muy buenos preparadores; se han visto este año unas competiciones muy notables.