«Solo un 4% de los maltratadores son psicópatas», cifra Miñarro

La violencia de género y, específicamente, la violencia vicaria -la que los maltratadores ejercen sobre los seres queridos de la víctima para hacerle daño- fue el tema que se abordó, dentro del coloquio organizado por la Plataforma Colombine, la UMU y el Colegio de Psicología, las psicólogas especializadas Mavi Alcántara y María Ángeles Miñarro, el penalista Jacinto Pérez, las profesora de Periodismo de la UMU Lourdes Martínez y María José Centenero, y la periodista y editora de Igualdad de RTVE Carolina Pecharromán, además de los asistentes al coloquio celebrado este viernes en el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la UMU.

Durante el debate, Miñarro aseguró que «la justicia es un traje 'prêt-à-porter', no de alta costura», para dejar claro que si se ponen todas las expectativas en que sea la Justicia la que resuelva el problema de la violencia de género y la vicaria «nos vamos a frustar». De hecho, todos coincidieron en que para abordar este problema de violencia machista contra la mujer y sus seres queridos es necesario que actúen todas las patas a una: «La Justicia, el ámbito educativo y sanitario, los medios de comunicación y los cuerpos y fuerzas del Estado». Además, Jacinto Pérez reconoció que, «procesalmente, hay mucho por hacer, pero en el ámbito penal estricto hace falta precisar más la norma; la ley tiene que ser lo más firme y concreta posible, para no dejar nada a la subjetividad», pidió.

Algunos de los asistentes también pusieron de relieve que, «en el centro de salud mental -donde trabajaba-, el 30% de las mujeres que vienen a recibir asistencia son víctimas de violencia machista».

Igualmente, se destacó el papel «crucial» que tienen los medios en la erradicación de este tipo de agresiones. A este respecto, Miñarro recomendó «resignificar las palabras, por ejemplo, cuando nos referimos como 'padres' (una palabra unida a protección y cariño) a progenitores varones que usan a sus hijos para perpetuar un dominio sobre la mujer instaurado hace miles de años». Resignificarlas y disociarlas, apuntó, porque «a los niños se les pone en un conflicto terrible de lealtad», añadió Alcántara. Pecharromán, por su parte, recomendó que los medios permeen todos sus contenidos de una deontología estricta y de perspectiva de género, porque «tenemos una responsabilidad muy fuerte, ya que conformamos la imagen del mundo, de lo normal o lo aberrante». Y recomendó «contextualizar y explicar el complejo entramado que suponen las violencias machistas y no quedarnos en el suceso concreto; dar voz a mujeres supervivientes, porque un alto porcentaje de víctimas de violencia de género no se reconocen como tales; informar sobre los recursos disponibles a las mujeres; y seguir informativamente el procedimiento hasta la condena del maltratador».

Curiosamente, Miñarro destacó que «solo el 4% de estos maltratadores son psicópatas, pero socialmente nos calma pensar que las terribles agresiones que cometen son actos de locura aislados». Mientras que, por el contrario «la infradenuncia es una realidad, sobre todo en los temas que tienen que ver con ser mujer», denunciaron.