La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del coloquio organizado por la Plataforma Colombine ayer en la UMU. Guillermo Carrión / AGM

«Solo un 4% de los maltratadores son psicópatas», cifra Miñarro

Para los especialistas en violencia vicaria, es necesario que justicia, medios, ámbito sanitario y educativo actúen a una para atajar el problema

Pepa García

Pepa García

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

La violencia de género y, específicamente, la violencia vicaria -la que los maltratadores ejercen sobre los seres queridos de la víctima para hacerle daño- fue el tema que se abordó, dentro del coloquio organizado por la Plataforma Colombine, la UMU y el Colegio de Psicología, las psicólogas especializadas Mavi Alcántara y María Ángeles Miñarro, el penalista Jacinto Pérez, las profesora de Periodismo de la UMU Lourdes Martínez y María José Centenero, y la periodista y editora de Igualdad de RTVE Carolina Pecharromán, además de los asistentes al coloquio celebrado este viernes en el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la UMU.

Durante el debate, Miñarro aseguró que «la justicia es un traje 'prêt-à-porter', no de alta costura», para dejar claro que si se ponen todas las expectativas en que sea la Justicia la que resuelva el problema de la violencia de género y la vicaria «nos vamos a frustar». De hecho, todos coincidieron en que para abordar este problema de violencia machista contra la mujer y sus seres queridos es necesario que actúen todas las patas a una: «La Justicia, el ámbito educativo y sanitario, los medios de comunicación y los cuerpos y fuerzas del Estado». Además, Jacinto Pérez reconoció que, «procesalmente, hay mucho por hacer, pero en el ámbito penal estricto hace falta precisar más la norma; la ley tiene que ser lo más firme y concreta posible, para no dejar nada a la subjetividad», pidió.

Algunos de los asistentes también pusieron de relieve que, «en el centro de salud mental -donde trabajaba-, el 30% de las mujeres que vienen a recibir asistencia son víctimas de violencia machista».

Igualmente, se destacó el papel «crucial» que tienen los medios en la erradicación de este tipo de agresiones. A este respecto, Miñarro recomendó «resignificar las palabras, por ejemplo, cuando nos referimos como 'padres' (una palabra unida a protección y cariño) a progenitores varones que usan a sus hijos para perpetuar un dominio sobre la mujer instaurado hace miles de años». Resignificarlas y disociarlas, apuntó, porque «a los niños se les pone en un conflicto terrible de lealtad», añadió Alcántara. Pecharromán, por su parte, recomendó que los medios permeen todos sus contenidos de una deontología estricta y de perspectiva de género, porque «tenemos una responsabilidad muy fuerte, ya que conformamos la imagen del mundo, de lo normal o lo aberrante». Y recomendó «contextualizar y explicar el complejo entramado que suponen las violencias machistas y no quedarnos en el suceso concreto; dar voz a mujeres supervivientes, porque un alto porcentaje de víctimas de violencia de género no se reconocen como tales; informar sobre los recursos disponibles a las mujeres; y seguir informativamente el procedimiento hasta la condena del maltratador».

Curiosamente, Miñarro destacó que «solo el 4% de estos maltratadores son psicópatas, pero socialmente nos calma pensar que las terribles agresiones que cometen son actos de locura aislados». Mientras que, por el contrario «la infradenuncia es una realidad, sobre todo en los temas que tienen que ver con ser mujer», denunciaron.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  5. 5 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  6. 6 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas
  7. 7 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  8. 8 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  9. 9

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas
  10. 10 Las redes sociales se rinden al salón de Carlos Alcaraz: «Me teletransporta a mi infancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Solo un 4% de los maltratadores son psicópatas», cifra Miñarro

«Solo un 4% de los maltratadores son psicópatas», cifra Miñarro