Bañistas en Calblanque, en una imagen de archivo. G. Carrión / AGM

Solo dos playas de la Región de Murcia abren hoy con bandera amarilla

El resto de arenales tienen la enseña verde que permite el baño con seguridad

LA VERDAD

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:02

Los puestos de vigilancia en playas del Plan Copla han abierto este domingo, 24 de agosto, izando dos banderas amarillas de precaución en el baño. El resto de arenales tienen la enseña verde que permite el baño con seguridad.

En concreto, las playas con bandera amarilla son la de Matalentisco, en Águilas, y Calblanque, en Cartagena.

La dirección del Plan Copla recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, hay que atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia.

